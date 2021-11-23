【立法會選舉】譚耀宗︰設口岸票站增投票人數　籲港府加強宣傳

▲ 譚耀宗（右二）今出席論壇談通關。（陳葆琳攝）

特首林鄭月娥今早表示，將於12月的立法會選舉在已關閉的香港邊境管制站設臨時票站，方便居於內地的港人投票。全國人大常委譚耀宗指，相信增加口岸票站讓內地港人投票更方便，令投票人數增加。

譚耀宗稱，內地港人很多都希望能夠珍惜投票的權利，港人回內地後，或較少留意香港新聞，認為港府應就設立口岸票站做更多宣傳，讓內地港人知道可以透過這個渠道投票，選出心目中合適的人選。

他否認設立海外投票率的目的，是為了推高今次選舉的投票率，稱多年來立法會議員均有一直爭取，在內地設立票站，讓內地港人可以投票，政府一直都說是會研究，直至現在才落實。

另外，內地防疫專家近日來港考察，譚耀宗形容現時「通關在望」，惟內地專家回去後尚要開會商量、安排細節及手續，稱「12月能夠通得到都算好快」。他建議，起初配額應首先開放予商務人士及因特殊家庭原因須回到內地的港人，若過程暢順、防疫工作做得好，則會逐步增加配額。他又提到，近日與澳門特首賀一誠聯絡，對方已明言，香港與廣東省通關後，澳門亦會緊接與香港通關。

被問及內地對於「健康碼」的使用要求。譚耀宗則指，內地明白香港實際清況，一直都盡量照顧香港，並無要求港人必須安裝「健康碼」，惟仍希望知道回內地港人過去14日的行蹤，以及是否曾經接觸過確診個案，一旦有人確診，當局仍能夠追蹤。他表示，希望「安心出行」在執行上可以做得更好。

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記者：陳葆琳