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【牛下女車神】李慧詩獲樹仁頒授榮譽博士　勉勵畢業生：找到想走的路

社會 17:57 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今日（23日）是香港樹仁大學第47屆畢業禮，大學在典禮中向李慧詩頒授榮譽社會科學博士學位，以表揚她在專業領域中的卓越成就及對社會的傑出貢獻。「亞洲車神」黃金寶亦有場祝賀。

李慧詩在頒授儀式向樹仁大學致謝，並感謝曾經協助她單車事業的人，以及家人朋友的無形支持。李慧詩表示，她正在學業的旅途奔馳，博士的榮譽不代表終點。她祝願所有畢業生能找到他們想走的路，又說：「面對未來的挑戰，我會繼續全力以赴，並積極回饋社會。」

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「牛下女車神」李慧詩自17歲起開始全職單車運動員的生涯，近年她出任香港體育學院單車助理教練，把自己在訓練和比賽中累積的經驗和心得，教導後輩，樹仁大學認為這種己欲達而達人的精神，與樹仁「敦仁博物」的校訓相契合。

李慧詩生涯期間曾歷經多次傷患停賽，但她刻苦訓練，永不言棄，創造出驕人的成績。她在2010年亞洲運動會的 500 米計時賽中，打破亞洲紀錄，奪得金牌。其後在2012年英國倫敦奧運會奪得凱琳賽銅牌。2013年，李慧詩在世界場地單車錦標賽中奪 得女子 500 米計時賽金牌，成為首名披上彩虹戰衣的香港單車女子運動員。

樹仁大學向李慧詩頒授榮譽社會科學博士學位，以表揚她在專業領域中的卓越成就及對社會的傑出貢獻。

2014及2018年，她均在亞洲運動會凱琳賽和爭先賽中奪得金牌。成為香港首位連續兩屆亞運會的「雙料冠軍」。2018 年，她獲頒十大傑出青年獎。2021 年，她在2020日本東京奧運會上再次奪得奧運銅牌。

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記者：黃穎津

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