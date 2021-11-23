【暗殺風暴】跟張智霖《衝上雲霄II》後再合作　胡杏兒被對手戲考起

▲ 胡杏兒演張智霖太太。

由導演邱禮濤執導的懸疑推理片《暗殺風暴》，講飾演警員的張智霖（Chilam）追兇十年苦無頭緒，扮演其未婚妻的胡杏兒更在一宗被神秘人「Darker」主謀之爆炸案中無辜喪生，基於故事鋪排，胡杏兒的角色「孟芸」一開場就慘被炸死，此後Chilam經常幻想杏兒在身邊，儼如心靈雞湯，

杏兒覺得這個角色很特別：「這個角色大部分出自於Chilam角色的幻想，因為角色意外死咗，裏面有千絲萬縷的故事，但我出現的方法幾特別。」

Chilam和杏兒曾先後合作劇集《衝上雲霄II》及《魚躍在花見》等，杏兒表示很喜歡Chilam對演戲的想法，大家每次合作都有不同火花，今次大銀幕首度拍檔亦有新鮮感。

▲ 杏兒一出場就被炸死。

當中杏兒有一幕臨場背對白的戲，令她印象很深刻，「我個角色是Chilam想出來的人物，所以每次都傾你覺得我係點？我記得有一場戲本來對白是他講，我沒背到他的對白，但突然間他說場戲應該係『孟芸』講，跟住我即刻現場背好長的對白，都有壓力，因為內容是大家開會，對白是資料性的，又要講到好熟，都有難度，考起我，但有挑戰都有滿足感。」

杏兒稱讚Chilam是個好演員，應該拍更多戲；而Chilam又是個好玩和風趣的人，大家開工時會好開心、好輕鬆。

▲ 二人對手戲令杏兒難忘。

Chilam和杏兒多次合作，他指杏兒向來對演出非常認真和專業，態度一流。對於杏兒在片場臨時背對白，他稱：「大家現場有溝通，覺得這段對白由她講會更加適合，不會難到她，記性咁好。」

Chilam又謂拍《暗》片很順利和開心，除了杏兒，古天樂、吳鎮宇和邱禮濤導演亦時有合作，而且大家好喜歡拍邱導演的電影，因為對方對劇情、拍攝的處理及掌控時間等各方面都很有經驗和準繩，令演員安心又開心。

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