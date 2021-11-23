【申請覆核】與夫申請建村屋拖延9年後獲批　地政總署助理署長偕夫申覆核許可押後判

▲ 申請人林嘉芬。林育慧攝

地政總署助理署長林嘉芬早年與丈夫買入元朗一土地，經過9年後地政總署方批准申請作重建村屋用，惟要求申請人須遵守33項條件。林與丈夫遂入稟申請司法覆核許可，聆訊今（23日）於高等法院進行。申請一方質疑署方做法程序上不公，而當中22項條件亦屬不合理，並指林即將退休，原擬於土地上建屋作退休用，因署方做法造成損失，要求作出賠償。法官表明於12月10日前作出書面判決。

申請人鄧超文及林嘉芬，答辯人地政總署署長，由律政司司長代表。

申請一方指，林提出申請時於署方擔任助理署長，申請人提出申請後，已獲城規會批核，惟經報章報導相關事件後，廉署一度展開調查，署方亦改變態度，質疑申請人是否涉及利益衝突，導致申請被拖延達9年。其間申請人被署方要求呈交山坡風險研究報告等，申請人認為涉及程序不公，以及濫用公權。

申請一方指，申請人於2021年1月首次入稟申請司法覆核許可後1個月，署方才批准申請，但要求申請人遵守33項條件，申請人指當中22項並不合理，遂再度入稟申請司法覆核。

申請一方認為，署方處理程序不公，導致申請被拖延。申請一方透露，林於2022年初即將退休，原計劃於所涉土地上興建房屋作退休自住。申請一方指署方做法不公，因傳媒報道而觸發署方對申請人的特別待遇，申請人將向署方要求賠償，基於本案具可爭辯之理據，故要求法官批准司法覆核許可申請。

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記者：林育慧