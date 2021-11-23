【捕殺野豬】林超英指麻醉下人道毀滅野豬「可能是最舒服死法」　強調人類有權自衞

▲ 鄉郊基金主席、前天文台台長林超英表示，山頭野豬太多，對人類及樹木等生態造成災難性影響。(經濟日報資料圖片)

漁護署上周將 7 隻野豬麻醉後人道毀滅惹起大量爭議，鄉郊基金主席、前天文台台長林超英今早（23 日）出席電台節目中表示，山頭野豬太多，對人類及樹木等生態造成災難性影響。他提到輔警被野豬咬傷事件，認為餵飼野豬的市民是罪魁禍首，令野豬不斷闖入市區，危及市民性命。他又指，麻醉下人道毀滅野豬「可能係最舒服死」，強調人類有權自衛。

林超英表示，自己一向很關心自然保育，認為市民應全面看清整個野豬爭議，從生態平衡的角度去看這個問題，形容動物「食嚟食去」，但亦有權自衞，整個生態是鬥爭。

他認為，今次事故是因為「野豬多過頭」，「山上（食物）佢唔夠食，然後又有人走去餵佢，發覺原來市區都行得入嚟，結果變咗人同佢哋嘅距離好近，然後有事有啲矛盾咪會出事」。

他提到輔警被野豬咬傷事件：「如果嗰個係細路仔嘅話，嗰次攞命㗎喎，喺咁嘅情況之下，人類有權自衞㗎喎」。因此人類採取措施對付騷擾市區、製造矛盾的野豬是合情合理，而漁護署所做的只是自然界會做的自衛行動，所以他同意漁護署現時在社區的新策略。

被問到用麵包利誘在深出的野豬出沒仍是否人道，林超英形容做法好普通，情況如老鼠在家中出沒，人類也會在老鼠籠中放餌捉老鼠。他再三強調，這只是自衞的其中一種方法。

他又以疫情作比例，指在消毒過程中，難免會殺滅對人體無害的細菌和病毒，「你喺自衞過程當中，有時係無辦法針對性對住嗰一刻直接傷害你嘅人，係會有一啲周邊嘅傷害」。

林超英指出，野豬過多，會在樹木中胡亂挖地洞覓食破壞生態，新界農夫亦慘遭野豬活動的影響。他重申應加強公眾教育，讓市民明白餵飼野豬帶來的問題，而屢勸不改餵飼野豬的市民才是害死這些野豬的罪魁禍首，提醒民間不應賴殺死野豬的人不人道。

他亦表示，當局現時是有理由重啟狩獵隊，並建議其他可行方向，包括將野豬送往海外願意接收的國家與地區。

對於獵殺的不人道爭議，林超英則指在麻醉情況之下，對野豬而言可能是最舒服死，但「可能係唔自然死啫」，比病死的痛苦更少，促請市民不要再以人類的角度與感覺看待此議題。

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記者：洪芷晴