【喜歡妳是妳】楊潮凱吳詠珊用電影為觀眾尋回青春　首次執導：故事選擇了我們

▲ 電影《喜歡妳是妳》的導演楊潮凱和吳詠珊齊齊接受訪問。

「還記得嗎？」電影海報上的提問有喚醒你昔日的記憶嗎？由楊潮凱與吳詠珊合導的港產片《喜歡妳是妳》，帶觀眾重返校園尋找那些年的回憶。

楊潮凱和吳詠珊找來談善言和楊偲泳合演《喜歡妳是妳》戲中的兩位女主角，新晉導演加上新生代演員的組合帶來很多新火花。

【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟 談善言從愛情第一到抗拒依賴

最新影片推介：Anson Lo+Alina+Heidi

楊潮凱吳詠珊感幸運

《喜歡妳是妳》早於2015年已開始籌備，於2018年開鏡拍攝，種種原因到今年才正式上映。影片早前上映優先場即場場爆滿，令首次當導演的楊潮凱和吳詠珊大感驚喜。

二人接受TOPick專訪，吳詠珊表示感到很意外，楊潮凱則直言：「我們是新導演，兩位主角也是新演員，所以沒預期過亞洲電影節會這麼快便售罄，是完全猜想不到的，只能說我們很幸運。」

【喜歡妳是妳】演楊潮凱+吳詠珊首度執導 歐錦棠韋家雄等力撐影壇新血

▲ 《喜歡妳是妳》導演楊潮凱與吳詠珊。（黃建輝 攝）

新導演新嘗試

大家認識楊潮凱是因為他在電視劇的演出，對於他當電影感驚訝，其實他畢業於香港城市大學創意媒體學院，與吳詠珊為大學同學。吳詠珊指二人於大學時期未有合作，直到她開設Production House才有合作機會：「我們合作不是新鮮事，只不過今次是一起當幕後。」

她透露今次影片籌備、拍攝及後期製作共花5年：「我們分了兩次共兩年去拍攝，第一次拍了20組，之後再拍攝了9組補戲，前輩提點我們先拍了一次，看看Footage再Refill一下有沒有甚麼問題及改善空間，給予自己機會去反思，再去補戲。其後剪片加後期做了兩年，加上籌備一年，總共花了5年。」

楊潮凱也坦言：「很冒險的，整個拍攝過程橫跨年半。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

女主角的誕生

吳詠珊和楊潮凱從百多人中挑選了談善言和楊偲泳，吳詠珊表示：「我們沒想過要找甚麼Cast，既然是新導演組合，我們也想找新演員。這兩個角色也有一定的挑戰性，從中學演到大學，十多歲演到三十歲。」

楊潮凱大讚阿談很適合演李詠藍：「她有一種氣質是一般小妹妹很喜歡的那類型的女生，她亦會有男孩子喜歡的地方，大家看見的阿談多數演一些很Tough的角色，認識她之後會發現她有一種溫柔在內，這個角色可以看見她柔的那一面。」

吳詠珊認為兩位女主角有「讀女校」的樣子：「她們演技很好、很有Potential、很有心且很勤力去做很多功課，愈拍便愈覺得就是這兩個角色了。每場戲也拍了不同的表情變化，讓後製時有很多創作可能，而我們也很享受這個過程。」

戲中有很多水的元素在內，吳詠珊透露：「下雨、泳池戲，雨中濕身擁吻，很多很辛苦的場口，她們甚至拍到生病。Renci拍到發燒但卻很敬業，去醫院後亦回來繼續拍攝。」

「她們完全是沒有Say過No的，非常配合去做，很欣賞她們。」她續指：「很多場戲都是靠眼神或內心戲去表達，特別是在我們這麼貪心的情況下仍做得很好。」

▲ （黃建輝 攝）

給下一代的話

已為人父的楊潮凱給予女兒戀愛自由：「讓她自己去選擇，小朋友一定是反叛的，作為家長應該尊重她們的想法，讓她們去做自己想做的事情。」

他又謂：「到時帶回家吃飯先見一見。曾有前輩跟我說，別將女兒是自己的一部分，她是個體來的，會有自己的想法，父母要做的就是尊重她，鼓勵她去做想做的事。如果我的女兒想做任何決定，我也會尊重她。」

吳詠珊認為：「我經歷過讀女校，曾經很討厭女校的我覺得很單一、世界很狹窄，後來發覺讀女校亦有好處，會令人變得更獨立。」

假如將來成為媽媽，她亦會讓下一代自由選擇另一半，「喜歡一個人是無分性別的，由她自己選擇，最重要是自己喜歡和對她好。」

▲ （黃建輝 攝）

80後的回憶

兩位導演想藉着電影令觀眾有共鳴，楊潮凱想：「令大家找回一些回憶、一些感覺，加上我很想拍攝青春片。既然這個這麼獨特的香港故事，為何我們不拍攝出來？我覺得是故事選擇了我們，是朋友啟發到我們，從而洐生了這個故事出來。」

二人都是於2003年參加公開考試的學生，吳詠珊有感而發：「是80後的集體回憶，我和阿凱正正就是沙士期間戴口罩去考試的那批學生。我們覺得那一年發生了很多很Signature的事情，很想用此青春片作為80後的集體回憶，也放入了一些集體情懷在內。」

她覺得最重要是創作的初心，「想給予觀眾甚麼，故事的本身能否Touch到觀眾。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

愛情關係？

《喜歡妳是妳》講述女校內兩位女生之間的故事，吳詠珊用電影說故事：「對師姐的仰慕、偶像、Confused、好朋友的界定。那麼Pure的一段關係是不是愛情？我們的原意是想探討一段很有趣的關係，希望觀眾看畢後可以尋找愛的勇氣及思考愛情是甚麼。」

她續指：「你以為對一個人最好就是將最好的給予對方？但有時我反而覺得甚麼是最好呢？其實就是剛剛好，不應太多或太少。」

▲ （黃建輝 攝）

作為男性，楊潮凱也有代入感，「其實每個人在他年少時也會有一個喜愛的對象，可能是男生或女生，多年後再打開時，你夠膽去承認這是甚麼嗎？這個人對你的生命有何影響？」

他很想觀眾看畢後可將心底的李心悅拿出來看，「其實她在你心中佔有甚麼位置？愛情就是愛情，是很純粹的，無分性別的。想大家似我當初拍這部戲般，好好細味、尋回自己的青春。回想自己十多歲時的一切都不會再有的，這部戲可以讓大家重新經歷一次，或是將回憶放在戲內。」

吳詠珊希望觀眾可帶着Release的心態、釋懷的心情離開戲院。

記者：梁樂欣

【喜歡妳是妳】楊偲泳自覺母性強易心軟 談善言從愛情第一到抗拒依賴 上一頁

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu