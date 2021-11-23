  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (週二) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】聶德權：期望公務員在新時代下「幹成事」　將全速加強培訓工作

政治 18:43 2021/11/23

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權指，期望公務員在新時代下繼續砥礪前行，以靈活變通的思維和專業高效的精神服務市民，要「想幹事」、亦要「會幹事、能幹事」，更要做到「幹成事」。

公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮今日舉行，聶德權致辭時表示，希望公務員在同事間樹立良好榜樣，凡事從市民的角度多想一步、多走一步，繼續把優質服務的文化傳承下去，大家齊心攜手為香港創造更美好的將來。

他指，政府一方面會本着用人唯才、能者居之的原則聘任及管理公務員隊伍，也會在公務員忠誠上嚴格把關；另一方面，公務員團隊於服務市民時也必須在新局面、新氣象下與時並進，積極作為，創新思維，配合政府施政，履行好治理香港和貢獻國家的使命。

聶德權續指，港府會全速加強公務員培訓工作。公務員學院將於下月成立，他說這有助更有系統地加大培訓力度，透過優化培訓設施和課程，讓公務員隊伍更能應對各項挑戰，並提升服務質素，精益求精。他同時呼籲公務員於下月立法會選舉上踴躍投票。

嘉許狀計劃由2004年開始推行，表揚工作表現持續優秀的公務員同事。今年有101位公務員獲獎，分別來自40個政策局及部門，涵蓋不同的職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系的同事。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

公務員學院 公務員事務局 立法會 立法會選舉 聶德權 政治

最高瀏覽

【星二代】袁詠儀張智霖兒子讀老牌國際學校　15歲魔童受女同學歡迎結伴遊迪士尼
13:56 2021/11/22
【星二代】袁詠儀張智霖兒子讀老牌國際學校　15歲魔童受女同學歡迎結伴遊迪士尼
【公價人情】2021年「疫」下最新人情公價表 簽紙儀式人情要幾多？
19:36 2021/11/22
【公價人情】2021年「疫」下最新人情公價表 簽紙儀式人情要幾多？
【IB補習】豪宅港爸$40時薪聘IB補習導師　列9大要求：貪錢拜金主義者免問
12:06 2021/11/22
【IB補習】豪宅港爸$40時薪聘IB補習導師　列9大要求：貪錢拜金主義者免問