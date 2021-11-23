【公務員】聶德權：期望公務員在新時代下「幹成事」　將全速加強培訓工作

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權指，期望公務員在新時代下繼續砥礪前行，以靈活變通的思維和專業高效的精神服務市民，要「想幹事」、亦要「會幹事、能幹事」，更要做到「幹成事」。

公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮今日舉行，聶德權致辭時表示，希望公務員在同事間樹立良好榜樣，凡事從市民的角度多想一步、多走一步，繼續把優質服務的文化傳承下去，大家齊心攜手為香港創造更美好的將來。

他指，政府一方面會本着用人唯才、能者居之的原則聘任及管理公務員隊伍，也會在公務員忠誠上嚴格把關；另一方面，公務員團隊於服務市民時也必須在新局面、新氣象下與時並進，積極作為，創新思維，配合政府施政，履行好治理香港和貢獻國家的使命。

聶德權續指，港府會全速加強公務員培訓工作。公務員學院將於下月成立，他說這有助更有系統地加大培訓力度，透過優化培訓設施和課程，讓公務員隊伍更能應對各項挑戰，並提升服務質素，精益求精。他同時呼籲公務員於下月立法會選舉上踴躍投票。

嘉許狀計劃由2004年開始推行，表揚工作表現持續優秀的公務員同事。今年有101位公務員獲獎，分別來自40個政策局及部門，涵蓋不同的職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系的同事。

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責任編輯：陳葆琳