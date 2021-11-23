【防疫措施】強制用「安心出行」12月9日生效　涉及食肆戲院健身室等

▲ 政府公布強制用「安心出行」12月9日生效，涉及食肆戲院健身室等。

新冠疫情持續，政府將延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至12月8日為止。而由12月9日起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所。屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，包括各類餐飲業務場所等。

食物及衞生局發言人今日（23日）表示，全球疫情持續嚴峻，特區政府為保障市民健康，同時為恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，堅持「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，決心繼續以本地清零為目標，為此必須維持現行大部分社交距離措施。在疫情持續穩定的大前提下，因應郵輪「公海遊」運作漸趨暢順，並考慮到郵輪運作須遵守的一系列嚴謹衞生防疫措施，由12月1日起，郵輪的人數上限將由現時通常可容納人數上限的50%調整至通常可容納人數上限的75%。

▲ 強制用「安心出行」12月9日生效，涉及食肆戲院健身室等。（梁偉榮攝）

發言人稱，當局會在未來兩周繼續與有關業界聯繫溝通，以確保有關措施順利落實，並呼籲市民大眾配合有關要求，讓香港整體的防疫抗疫能力得以進一步提升。

發言人又提到，接種新冠疫苗是本港防疫抗疫策略的重要一環，政府會繼續檢視及推展可進一步提升整體接種率的措施，包括擴展「疫苗氣泡」適用範圍的可行性，並密切留意國內外加強疫苗接種的措施。

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記者：黃穎津