【JUPAS】都大下學年推2個新學士課程　培育STEM及檢測認證人才

▲ 都大科技學院下學年推2個新學士課程。（梁偉榮攝）

香港都會大學科技學院將於2022/23學年開辦兩個學士課程，其中科學（STEM）榮譽理學士為少有以STEM為學習重點的課程，將裝備學生擁有跨學科知識。

▼ 點擊圖片放大 +2

科學（STEM）榮譽理學士設30個學額，學生將涉獵STEM各科的基本知識，再按其興趣挑選選修課程深入學習。科學系主任暨教授李宏發表示，期望培養出STEM的跨學科人才，課程另一個重點是教導學生如何推行STEM教育，令受眾可以掌握相關知識。他指出，中小學近年積極推廣STEM教育，校方亦正與60間伙伴學校商討，或可安排學生到學校實習。 畢業生亦可選擇投身商業機構或書商，開發STEM教學材料等相關職業。

科技學院院長王富利就說，課程訓練學生思考模式，追求學問的「闊度」，務求學生掌握各項基本知識。他相信本港日後需要這類型的人才：「咩方面知識都有，可以多方面思考。」

都大相關實驗室設施相當完備，點擊下圖即看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另一個新課程為設50個學額的綜合檢測和認證榮譽應用理學士，將取代現時檢測和認證榮譽工學士課程。此課程屬指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），亦獲挑選參與應用學位課程先導計劃。李宏發指出課程強調應用性及與業界的連結，實習時間將橫跨4個學期，讓學生親身體驗業界工作。

學生將學習為不同類型產品作檢測，確保符合產品品質保證，校方亦斥巨款購入多個業界人士常用的檢測儀器，及裝備實驗室，如檢測電子產品電磁波的電波暗室、高解析度軌道阱質譜儀等。兩個課程沒有硬性規定學生在中學文憑試須應考理科。

另外，都大於本學年9月增設公開進修學院，專門協助8千多名兼讀生，學術副校長關清平說，學院辦事處會於選科、課外活動方面協助同學，為配合多為在職人士的兼讀生，辦事處周末亦會開放。

▲ 都大科技學院下學年推2個新學士課程。（梁偉榮攝）

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴