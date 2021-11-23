【立法會選舉】教育界5名候選人出席選舉論壇　反對殺校並要求提高班師比例

▲ 教育界5名候選人今日出席選舉論壇，左起分別是文詩詠、林日豐、丁健華、林泳施和朱國強。

立法會選舉下月19日舉行，有團體今日舉行教育界選舉論壇，5名候選人均應邀出席。多名候選人表明反對殺校，要求提高「班師比例」，同時建議改善教師工作環境。

論壇由教育專業聯盟舉辦，立法會前主席曾鈺成擔任主持。歷屆教育界議席均落入教協手上，但隨住教協決定解散，今次選舉吸引5人參選，是其中一個競爭最激烈的界別。

形容自己是「政治素人」的直資小學校長文詩詠表示，自己出身於基層家庭，中學畢業後一度無錢讀大學，故在私校任職體育教師。她表明反對非科學殺校，提倡推行小班教育，並研究為教師最高工時等。

群育學校校長林泳施則指，希望本港「班師比例」可由1比2.1，增加至澳門的1比3，讓教師有更多時間處理教學工作。她又提倡中小學教師同工同酬，以及容許教師動用公積金，作置業或支付醫療開支用途等。

教聯會副主席朱國強表示，希望將正能量帶入議會。他指出，教師面對工時過長問題，希望改善班師、師生比例，同時提倡設立幼師薪級表，及堅持「零殺校」等。

津貼中學議會前主席林日豐則強調，自己是獨立參選人，過去成功爭取中小學敎師全面學位化，以及「211」中學零殺校方案。他亦建議改善班師、師生比例，推行小班教育，凍結中小學學校數目6年等。

曾任油尖旺區議員、香港幼稚園專業交流協會主席丁健華，同樣反對縮班、殺校，又提出成立香港教師工會等。他又指，由於自己是唯一非校長身份的參選人，故有更多教師願意向他反映意見。

▲ 論壇由教育專業聯盟舉辦，立法會前主席曾鈺成（左）擔任主持。

論壇期間，曾鈺成讀出台下觀眾提問，要求他回應2019年大量青年上街，特首林鄭月娥是否要負責任，以及是否支持她下台？曾鈺成表示，問題是點名向朱國強發問，但礙於論壇規則，改由丁健華回答。

丁健華回應時，形容問題是與本港深層次問題有關，認為當局要處理劏房問題等，又強調支持特區政府依法依政，強調誰出任特首均可。至於教育是否加大窮富差距？丁健華認為，有完善和改善空間。

朱國強則被問到是否支持重推德育及國民教育科，他認同要推行國教科，但認為時間上要斟酌，強調該科過去曾被污名化。朱國強又批評，教育局推行不同政策時，往往無考慮前線教師工作量，又質疑教育局過去曾「假諮詢」。

林泳施表示，希望國民教育可以「軟着陸」，亦不希望一刀切形容學生是否愛國。文詩詠則指，疫情增加教師的壓力和工作量，不滿教育局今日向學校發信，要求在下月13日舉行南京大屠殺紀念活動。

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記者：胡偉明