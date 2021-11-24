【STEM教育】聖安當小學國際機械人賽奪冠　李偉鋒校長：STEM是未來社會必要技能

▲ 聖安當小學的同學們設計並製作了一個結合科技和傳統文化藝術的互動裝置。（受訪者提供）

近年教育局積極鼓勵STEM教育，然而STEM並非一門獨立學科，既沒有課程指引可依，老師們亦鮮有相關培訓，令每間學校均「各師各法」，漸漸發展出各具特色的STEM，聖安當小學就有由老師親自構思編製的校本STEM教材。

校長李偉鋒是IT老師出身，深明科技和資訊日新月異，要教好孩子，就不能固步自封，必須走得更前、更快。「STEM是未來社會的必要技能，已有愈來愈多的研究、數據顯示，10年、20年後，很多工種都會消失，或被AI取代，同時亦會有新的工種出現。但創意、邏輯思維、溝通協作等能力，無論放諸任何工作，都是必須的。數年前我們就在想，要給學生怎樣的STEM教育？」

李校長認為既然認同STEM的重要和必要性，就不能只是舉辦一兩次STEM DAY，或只安排少數同學接觸，應要全面普及。「所以我們將STEM融入不同的學科中，從一年級開始，讓每一個學生都能夠接觸。」如小一至小三會將機械、編程等的知識結合電腦科；高小則會擴展至英文、視藝科等。

▲ 李校長和負責老師與「Jr. RoboArts 機械人藝術節」獲獎同學開心合照。（受訪者提供）

初小開始動手做

STEM其中一項重要元素是動手做，理論以外，實踐同樣不可或缺。學校亦堅持從小一開始，讓學生有充分的實踐機會。「初小的同學會以兩人一組的形式，一起合作完成作品，同時訓練他們的溝通、協作能力。」更會讓學生進行比賽，增加刺激性。「比賽的重點不在輸贏，而是讓同學測試自己的作品，再根據情況作出改良。因為若只按老師教的去做，大家做的都一樣，但這不是我們想要的結果。老師會適當地提供一些提示，鼓勵同學互相討論，一起思考有沒有改善的空間，然後再進行測試、比賽。」比起個人勝利，老師們希望同學能享受到共同進步的滿足感。

高小要面對升中壓力，不少學校都會減少課外活動，專注在既定課程上，令STEM教學大多只集中在初小。即使高年級同學能夠參與，也多變為個別活動，不再是恒常的課節。聖安當小學則貫徹始終，甚至多行前一步，開設一門專屬科目，名為「科學與科技」。

STEM結合宗教元素

「這門課由老師構思、設計，以至製作教材，內容結合常識、電腦，甚至中、英、數、視藝科。而且學校有天主教的背景，每個課題都會滲入宗教的元素，讓學生的學習和視野更豐富、更全面。」李校長解釋指，這科不設考試，不會增加學生的壓力。而除理論課外，亦會有實踐課，讓學生在學習過相關課題後，以製作實體作品為最終作業。

如此殷實的基礎下，難怪聖安當的同學近兩、三年來，不斷在各項STEM比賽中獲獎，如最近的「Jr. RoboArts機械人藝術節」。「這項比賽是由美國勞倫斯理工大學主辦，屬於世界性的國際賽事，同學先要參加港澳區的選拔賽，勝出後才可代表地區與各國學生一拼高下。」學校派出4組同學參賽，全部均捧盃而回，分別奪得香港區冠軍、最佳設計大獎，以及小組的金獎和銀獎，成績驕人。

▲ 同學們的設計不乏藝術元素，將機械人裝扮成皇帝及皇后，別出心栽。（受訪者提供）

成功贏得出綫資格的聖安當小學，需要另組一隊，針對大會的主題，重新製作參賽作品。過往在地區賽勝出的隊伍都能到美國參賽，惟新冠疫情下，改以視像形式進行。結果同學們將限制轉化為創意，將對世界的祝福和鼓勵，投注在作品中。「同學們設計了一個結合科技和傳統文化藝術的互動裝置。利用機械人套件，組裝出能夠擊鼓的機械人，再透過編程，控制機械人按節奏敲打中國鼓。他們更組裝了巡遊車及機械舞獅，會隨着擊鼓而在地面上作巡遊表演，場面熱鬧喜慶。而當中最令評判們讚賞和感到驚喜的是，同學們亦一起上陣，與機械人組成樂隊，合奏出不同樂曲。」

師生同見證奪冠一刻

李校長笑言網上的頒獎典禮，因應美國時間在晚上舉行。「我們邀請了參賽同學和家長一起回校見證，那天晚上大家一起吃飯，既緊張又興奮。」原來主辦單位有預先通知校長，學校已穩坐三甲，但實際名次會留待當晚揭曉。「所以當知道獲得冠軍那一刻，大家都開心。」

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學生獲獎，校長和一眾老師欣慰之餘，亦是對過往努力的一種肯定。「老實說特別設計額外一科出來，又要構思、又要做教材，花那麼多時間和心血，老師們真的很辛苦。但當看見同學們的表現，就會感到付出是值得且有意義的，也證明大家的方向走得對。」

縱然學校已有一套相當具系統的STEM教案，但原來每年均會作出調整，以配合新趨勢和發展，絕不原地踏步。近日學校更添設了一間全新的STREAM智能學習室，不單配置最新的科技產品，更饒富心思地設計得別具「科技感」，務求讓同學們在學校學得投入、開心。

記者：王嵐