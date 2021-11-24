【STEM教育】聖安當小學國際機械人賽奪冠 李偉鋒校長：STEM是未來社會必要技能
近年教育局積極鼓勵STEM教育，然而STEM並非一門獨立學科，既沒有課程指引可依，老師們亦鮮有相關培訓，令每間學校均「各師各法」，漸漸發展出各具特色的STEM，聖安當小學就有由老師親自構思編製的校本STEM教材。
校長李偉鋒是IT老師出身，深明科技和資訊日新月異，要教好孩子，就不能固步自封，必須走得更前、更快。「STEM是未來社會的必要技能，已有愈來愈多的研究、數據顯示，10年、20年後，很多工種都會消失，或被AI取代，同時亦會有新的工種出現。但創意、邏輯思維、溝通協作等能力，無論放諸任何工作，都是必須的。數年前我們就在想，要給學生怎樣的STEM教育？」
李校長認為既然認同STEM的重要和必要性，就不能只是舉辦一兩次STEM DAY，或只安排少數同學接觸，應要全面普及。「所以我們將STEM融入不同的學科中，從一年級開始，讓每一個學生都能夠接觸。」如小一至小三會將機械、編程等的知識結合電腦科；高小則會擴展至英文、視藝科等。
初小開始動手做
STEM其中一項重要元素是動手做，理論以外，實踐同樣不可或缺。學校亦堅持從小一開始，讓學生有充分的實踐機會。「初小的同學會以兩人一組的形式，一起合作完成作品，同時訓練他們的溝通、協作能力。」更會讓學生進行比賽，增加刺激性。「比賽的重點不在輸贏，而是讓同學測試自己的作品，再根據情況作出改良。因為若只按老師教的去做，大家做的都一樣，但這不是我們想要的結果。老師會適當地提供一些提示，鼓勵同學互相討論，一起思考有沒有改善的空間，然後再進行測試、比賽。」比起個人勝利，老師們希望同學能享受到共同進步的滿足感。
高小要面對升中壓力，不少學校都會減少課外活動，專注在既定課程上，令STEM教學大多只集中在初小。即使高年級同學能夠參與，也多變為個別活動，不再是恒常的課節。聖安當小學則貫徹始終，甚至多行前一步，開設一門專屬科目，名為「科學與科技」。
STEM結合宗教元素
「這門課由老師構思、設計，以至製作教材，內容結合常識、電腦，甚至中、英、數、視藝科。而且學校有天主教的背景，每個課題都會滲入宗教的元素，讓學生的學習和視野更豐富、更全面。」李校長解釋指，這科不設考試，不會增加學生的壓力。而除理論課外，亦會有實踐課，讓學生在學習過相關課題後，以製作實體作品為最終作業。
如此殷實的基礎下，難怪聖安當的同學近兩、三年來，不斷在各項STEM比賽中獲獎，如最近的「Jr. RoboArts機械人藝術節」。「這項比賽是由美國勞倫斯理工大學主辦，屬於世界性的國際賽事，同學先要參加港澳區的選拔賽，勝出後才可代表地區與各國學生一拼高下。」學校派出4組同學參賽，全部均捧盃而回，分別奪得香港區冠軍、最佳設計大獎，以及小組的金獎和銀獎，成績驕人。
成功贏得出綫資格的聖安當小學，需要另組一隊，針對大會的主題，重新製作參賽作品。過往在地區賽勝出的隊伍都能到美國參賽，惟新冠疫情下，改以視像形式進行。結果同學們將限制轉化為創意，將對世界的祝福和鼓勵，投注在作品中。「同學們設計了一個結合科技和傳統文化藝術的互動裝置。利用機械人套件，組裝出能夠擊鼓的機械人，再透過編程，控制機械人按節奏敲打中國鼓。他們更組裝了巡遊車及機械舞獅，會隨着擊鼓而在地面上作巡遊表演，場面熱鬧喜慶。而當中最令評判們讚賞和感到驚喜的是，同學們亦一起上陣，與機械人組成樂隊，合奏出不同樂曲。」
師生同見證奪冠一刻
李校長笑言網上的頒獎典禮，因應美國時間在晚上舉行。「我們邀請了參賽同學和家長一起回校見證，那天晚上大家一起吃飯，既緊張又興奮。」原來主辦單位有預先通知校長，學校已穩坐三甲，但實際名次會留待當晚揭曉。「所以當知道獲得冠軍那一刻，大家都開心。」
學生獲獎，校長和一眾老師欣慰之餘，亦是對過往努力的一種肯定。「老實說特別設計額外一科出來，又要構思、又要做教材，花那麼多時間和心血，老師們真的很辛苦。但當看見同學們的表現，就會感到付出是值得且有意義的，也證明大家的方向走得對。」
縱然學校已有一套相當具系統的STEM教案，但原來每年均會作出調整，以配合新趨勢和發展，絕不原地踏步。近日學校更添設了一間全新的STREAM智能學習室，不單配置最新的科技產品，更饒富心思地設計得別具「科技感」，務求讓同學們在學校學得投入、開心。
記者：王嵐