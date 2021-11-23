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【自動泊車】荃灣海盛路停車場設自動泊車系統　交諮會主席：冀提供更多泊車位

社會 19:18 2021/11/23

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交諮會主席張仁良（右）試用自動泊車系統。（政府新聞處提供）

交通諮詢委員會今日（23日）到訪荃灣海盛路一個短期租約停車場，視察首個由政府推展的自動泊車系統，以加深了解其運作。

委員聽取運輸署副署長（策劃及技術服務）邱國鼎介紹自動泊車系統的運作原理及特點，並觀看示範。該短期租約停車場部分泊車位設置了拼圖型自動泊車系統，可在同一大小的空間下提供更多泊車位，亦便利駕駛者泊車。

交諮會主席張仁良教授稱，委員支持運輸及房屋局和運輸署推展自動泊車系統，以提供更多泊車位和更有效運用空間。委員期望政府繼續在短期租約停車場及工務工程項目下推展自動泊車系統。

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記者：黃穎津

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