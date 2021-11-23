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林奕匡再邀「試當真」阿慈拍MV 　Phil初挑戰彈無聲琴

娛樂 19:23 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

林奕匡初試無聲琴。

唱作男歌手林奕匡（Phil）今年推出一系列以「匡」式哲學為題的作品，而碟中壓軸新歌《解答》MV亦登場。

林奕匡跟詞人Oscar曾討論如何讓小朋友得到快樂，雖然雙方各有想法，但言談間沒有對錯，也沒有得出結論，他們認為這樣的討論，開啟了很多可能性，讓大家再深入探討，也就是《解答》想給大家的思考方向。

對於Oscar認為任何事情，都能提供一個思考空間、靈感、啟發俾身邊的人，Phil很喜歡這個Approach，更認為：「假如覺得生活辛苦，不妨好好去體驗，將來同朋友聚首一堂，分享返自己故事，你會發現生活正逐少逐少的改變。」

而《解答》MV以白色為主，他對這個MV讚不絕口：「好多謝創作團隊今次砌了部琴，在生命樹伸展出嚟，是一件真的好靚的事，拍MV仲做埋封面。」

講到彈琴，Phil自彈自唱的場面不時在演出場合中出現，但今次這個演出，卻考起 Phil，他解釋指：「其實個琴好難彈，因為無聲！我無試過彈一個無聲的琴，所以都要練熟先去拍，最緊要個效果好睇！」

「試當真」的阿慈（倪安慈）當女主角。

繼Phil上一首《關於愛的碎念》MV邀得網絡頻道「試當真」的阿慈（倪安慈）當女主角後，今次「添食」，再找阿慈參演。

Phil笑言今天是辛苦了阿慈：「好少找同一個女主角拍兩個MV，好多謝他。今次有一場要她喊，實實在在要在海度喊，阿慈負責演迷惘沉重方面，我是開解她那人，辛苦她了！」

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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