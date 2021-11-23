【奧運熱潮】國家隊代表團下月3日至5日訪港　周五起發售5,300張門票須實名登記

▲ 國家隊代表團12月3日至5日訪港，周五發售5,300張門票須實名登記。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（23日）表示，國家體育總局應特區政府邀請，下月初安排約30位出戰日本東京奧運的國家隊運動員來港分享，包括百米飛人蘇炳添及乒乓球運動員馬龍等（詳情即看【下一頁】)。康文署今日宣布，東京2020奧運會內地奧運健兒代表團將於12月3日至5日訪港，其間會進行運動示範及大匯演，有關門票本周五（26日）起公開發售，今年的運動示範及大匯演三場演出共有約5,300張門票公開發售，亦會安排電視台轉播活動。

康文署指，代表團將於12月4日（星期六）上午9時30分至11時30分出席「奧運健兒展風采」運動示範，與香港市民見面。運動員將兵分兩路，分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、劍擊、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。當日下午5時至6時30分在伊利沙伯體育館會舉行「奧運健兒大匯演」綜藝節目，屆時市民可一睹內地運動員的風采，至於有關運動員名單將於稍後公布。

有關門票安排，康文署指會於11月26日（星期五）上午10時起於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票方式公開發售，每張20元，已包括網上購票手續費，不設優惠票，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售。持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

康文署發言人提醒市民，活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在活動之前到各城市售票網售票處或設有購票通自助取票機的地點領取門票。售票處及自助取票機位置和服務詳情，請瀏覽網址。

另外，當日入場人士須戴上口罩、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼，獲豁免人士須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件。

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責任編輯：李榮忠