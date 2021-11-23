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【食物安全】澳洲Coffin Bay生蠔疑受細菌污染　食安中心令業界停售

社會 19:48 2021/11/23

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食物安全中心要求暫停進口澳洲Coffin Bay出產的即食生蠔，疑受到副溶血性弧菌污染。（iStock圖片）

食物安全中心今日（23日）指示業界暫停進口澳洲Coffin Bay出產的即食生蠔，並應立即停止使用或出售該款生蠔。

中心發言人表示，中心監測到澳洲新西蘭食品標準管理局的公布，指產自澳洲Coffin Bay的即食Pacific生蠔因懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收。中心得悉事件後，隨即進行調查及聯絡本地主要進口商跟進。根據南澳洲政府主要農業及鄉鎮部的資料，Coffin Bay養殖區共包括四個採集區，分別為Port Douglas採集區、Mt Dutton Bay採集區、Kellidie Bay West採集區及Kellidie Bay East採集區。中心已即時指示業界暫停所有來自Coffin Bay養殖區的即食生蠔進口及在港出售。

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中心發言人指，根據國際食品安全當局網絡提供的資料，初步調查發現兩個進口商包括：

  • 環球海產有限公司，熱線：2911 4989
  • 毅行海產有限公司，熱線：6732 0690

曾進口受影響產品到港，中心已指示有關進口商停售、下架及回收有關產品，並正追查有關產品的分銷情況。市民可於辦公時間致電進口商上述熱線，查詢有關產品的回收事宜。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體（例如副溶血性弧菌），這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。

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責任編輯：李榮忠

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