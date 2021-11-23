【強制檢測】6個指明地方納強檢　包括5間學校及1間餐廳

▲ 6個指明地方納強檢，包括5間學校及1間餐廳。（林宇翔攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的人士，須於11月25日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。



另外，由於5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 屬再次檢測的指明地方

任何在11月6日中午12時至下午6時期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道3–27號海港城港威商場3樓3328號鋪翡翠拉麵小籠包的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客）。

B. 其他 （已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

1. 任何在11月10日至11月23日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。

明愛香港崇德社幼兒學校 -- 粉嶺華明邨富明樓地下

-- 粉嶺華明邨富明樓地下 九龍城浸信會禧年幼稚園 -- 沙田廣源邨廣榕樓地下

-- 沙田廣源邨廣榕樓地下 明雅國際幼兒學校╱幼兒園 -- 大埔新興花園地下

2. 在11月10日至11月23日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職 和替假老師）。

鰂魚涌小學一年級 -- 北角寶馬山道校園徑6號

-- 北角寶馬山道校園徑6號 天主教聖華學校六年級 -- 沙田禾輋邨禾輋街11號



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記者：黃穎津