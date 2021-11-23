【恐嚇法官】法院接連收恐嚇信　律政司：絕不姑息違法亂紀惡行

▲ 本月西九龍裁判法院及沙田裁判法院接連有法官收到可疑信件，律政司今日（23日）再就事件予以嚴正讉責。（資料圖片）

本月西九龍裁判法院及沙田裁判法院接連有法官收到可疑信件，律政司今日（23日）再就事件予以嚴正讉責。

【可疑物品】兩法院今早收恐嚇信 律政司：絕不姑息恐嚇司法人員的惡行。詳情即看：【下一頁】

律政司表示，恐嚇法官及司法人員是卑鄙低劣的行為，令人髮指。而這些可恥行徑最近有變本加厲的跡象，特區政府不單止予以嚴正讉責，更絕不姑息這種違法亂紀及損害法治的惡行，執法機關必定積極跟進，將不法之徒繩之於法。

發言人強調，若有人漠視法庭裁決的理據，純粹因為不滿結果而以違法手段企圖向法官施加不當壓力，不但會徒勞無功，更顯示出他們的無知、懦弱和目無法紀。刑事恐嚇法官及司法人員是嚴重罪行，任何人都不應以身試法，違法者須承擔法律後果。

《基本法》第85條保障香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官在行使司法權力時，必須依據適用法律和證據處理案件，並會在判決書中全面說明判決理由，體現法官公正無私和獨立地依法斷案的基本原則。



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記者：黃穎津