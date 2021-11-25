【僱主注意】誘外傭賣戶口洗黑錢個案增共34人被捕　警方：「不知情」非免責理由

▲ 警方呼籲僱主提醒外傭勿誤墮洗黑錢陷阱。左起：財富情報及調查科高級督察楊展榮、總督察黎偉俊、總督察陳仲欣。(林宇翔攝)

疫情下外傭渴市，同時亦成為犯罪集團的「心頭好」，招攬作洗黑錢的傀儡。警方發現，不少犯罪集團以數千元利誘外傭出賣銀行戶口，用作收取及匯走犯罪得益，警方在2次行動中拘捕34名外傭，共涉及逾5,000萬元款項，形容情況值得關注。個案中有外傭最多賣出7、8個戶口，警方指，僱主未必會因而受刑責「上身」，但亦要留意外傭有否收到大量銀行信件等，提醒外傭勿誤墮洗黑錢陷阱。

截至今年9月，警方共接獲660宗洗黑錢個案，雖較去年同期的839宗少約2成，但拘捕人數卻急增2倍，由214人飆至661人。財富情報及調查科總督察黎偉俊解釋，被捕人數急增，主因是犯罪集團不論年齡、階層，利用市民搵快錢的心態大量招攬傀儡銀行戶口，「幾千蚊就可以收買戶口」，令一宗案件可以有多人被捕。

財富情報及調查科總督察陳仲欣表示，警方分別於今年6月及7月展開行動，打擊操控傀儡戶口的集團，2次行動各涉及款項2,300萬和2,700萬元，均屬騙案的騙款，當中逾50宗屬網上情緣、小部分是電郵騙案騙款，2次行動中共拘捕的43人，其中34人是外傭，有外傭一人最多賣出7、8個戶口。

印傭Ayundha分享被誘使售賣戶口的親身經歷 ，她指在社交平台接獲匿名信息，對方最高以2,000元利誘她賣出戶口，但當時她對此感到害怕而拒絕。她承認有朋友因貪圖報酬而賣出戶口，直至看到新聞報道始知是犯法。

陳仲欣補充，這些回報對外傭而言已佔其收入的一大部分，加上外傭受言語、環境問題所限，未必熟悉本港法例，因此正中騙徒下懷。她強調，即使賣出的戶口由犯罪集團全權操控，外傭報稱「不知情」一樣犯法風險，「因為你名下戶口有不尋常交易，要視乎全面證供而定」，而洗黑錢一經定罪，最高囚14年及罰款500萬元。

本港不少外傭均與僱主同住，申請戶口時或會以僱主住址登記，如遇上相關情況僱主會否「上身」？黎偉俊指須視乎罪證等，如確實僱主住址只是被人用作登記戶口資料，一般而言僱主不會被檢控。

黎偉俊續指，現時網上銀行盛行，「好快便可轉錢到外地」，而操控傀儡戶口的集團一般都設於外地，令追查時間變得緊湊，警方追查窩藏點更困難。

警方呼籲僱主提醒外傭，切勿借出銀行戶口，日常亦可透過留意外傭的財務狀況、有否突然收到大量銀行信件等了解，警方亦會繼續與領事館、金融機構等保持合作，並印製多國語言的單張提醒外傭。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒