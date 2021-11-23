【新冠疫苗】今日近1.7萬人打針　累計逾470萬人接種首針接種率終達7成

▲ 本港新冠疫苗接種計劃持續。(經濟日報資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃持續，截至今晚(23日)8時，於過去24小時，有16,956人接種疫苗，其中4,069人打首針、3,514人打次針，9,373人打第三針。

至今累計約471.3萬人接種首劑疫苗，其中約300萬人打復必泰、171.7萬人打科興，佔合資格人口70%；另累計450.8萬人已打次針，佔66.9%；而有96,266人已接種第三劑疫苗。

公務員事務局局長聶德權表示，經過271天接種旅程，終於迎來7成接種率的重要時刻，接種第一針的市民達4,713,454人。雖然七成接種率較預期的來遲了，但對香港來說也是重要的標誌。

他呼籲市民繼續努力，未打第一劑的市民盡快打，尤其是長者，大家合力提高接種率，為通關做好準備。正如來港視察的內地專家團隊所言，在所有的感染控制措施中，高接種率仍然非常重要。

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責任編輯：洪芷晴