【兒童死亡】2016年兒童自殺宗數倍增　近6成個案事前有跡可尋

▲ 兒童死亡個案檢討委員會發表研究報告，由2016至2018年有259宗兒童死亡，當中自然和非自然個案分別涉159宗和100宗。（冼偉倫攝）

兒童死亡個案檢討委員會（檢討委員會）昨日發表最新研究報告，分析259宗在2016至2018年間發生、已向死因裁判法庭呈報的18歲以下兒童死亡個案。當中自殺個案佔59宗，最年輕的自殺死亡個案僅10歲。

檢討委員會自殺個案小組召集人鄧振鵬指，學生自殺的原因主要涉及學業、家庭關係和精神健康，逾四成個案自殺前已獲專業人士跟進，近六成個案自殺前有跡可尋，建議教師等照顧者提高警惕。

由2016至2018年，共有259宗18歲以下兒童死亡個案向死因庭呈報，檢討委員會昨發表以上個案的研究報告，當中自然和非自然死亡的個案分別有159宗和100宗。在非自然死亡個案中，自殺佔59%，主因包括學業、家庭關係和精神健康影響。

翻查過去數據，2012至2015年的兒童自殺宗數維持在每年9至10宗，但最新公布的2016至2018年數字，自殺宗數倍增至2016和2017年的21和24宗，至2018年回落至14宗。鄧振鵬分析指，由於個案基數不大，稍有增減便會令變幅顯得明顯，但在圖表上未見數字有明顯增減趨勢，亦無法解釋成因。

他續指，在自殺個案中，有59.3%個案於死前有可識別的自殺跡象，亦有42.4%學生自殺前，已獲社工或精神科醫生跟進。鄧振鵬舉例指，有學生在作文中提及死亡會帶來重生、希望死亡等黑暗想法，但涉事教師似乎未有及時處理；檢討委員會建議教師提高警覺，適時協作學生尋求專業輔導。

除了自殺個案外，有7名兒童遭受襲擊而喪生，其中5人被他們的父母襲擊致死，另2人則被陌生人襲擊致死；當中大部分與施襲者的精神健康有關。檢討委員會襲擊及未能確定死因個案小組召集人施美倫強調，「無任何人有權奪去兒童的生命」，她建議政府加強公眾教育，鼓勵兒童目睹家人吸毒或有精神問題，要主動求助。

社會福利署助理署長鄒鳳梅回應報告指，認同檢討有助改善現行保護兒童及兒童福利服務系統，社署與其他政府部門都接納所檢討委員會提出的建議，並會繼續促進跨界別及跨專業的合作，以保護兒童。

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記者：陳梓蔚