【移民潮】九龍城名校網中一學位需求急跌700人　剩550學位逾半學校或需削班

▲ 本報獲悉，教育局推算原本「僧多粥少」的九龍城名校網，來年中一學位過剩550個。

移民潮加上出生率低影響，教育局預告中學適齡人口將出現結構性下降，本報獲悉原本「僧多粥少」的九龍城名校網，來年中一學額需求急跌700人，令區內中一學位過剩550個，推算削減至少22班中一，區內大半數學校或需削班。

有區內校長分析，該區學生減少主要受移民潮衝擊，料區內Band 3官津校較受影響；另一邊廂有黃大仙區校長憂慮進一步被吸走生源，學界促教育局盡快推出針對全港學界的穩定政策。

去年估算供不應求 料涉移民潮

據教育局上月向立法會提交文件指，2022年適齡升中人口為63,100人，預告中學適齡人口將出現結構性下降，教育局昨宣布停辦黃大仙龍翔官立中學（見另文），是繼香港仔香島道官立小學後，第二間因適齡學童人口下降而停辦的官校。

據本報取得教育局向學界提供的2022/23學年中一學額供求預測數據，九龍城區是學生流失的重災區，中一學額由去年估算供不應求、尚欠100個學額，最新預測變成「供過於求」，更料明年出現550個剩餘學額；對區內中一學額需求由原本估算的5,200人，急跌700人至4,500人，減幅13.5%；但來年區內中一學額供應估算僅微減50個，至5,050個；有區內校長引述局方在九龍城區校長會面上，明言學位需求下跌或與移民潮有關。

有九龍城中學校長分析，當局原先估算主要基於出生率下跌等因素，當時移民潮情況亦「無咁犀利」，而該校網涉九龍塘及何文田等多間傳統名校，「學生家庭經濟條件好，移民流失機會都大啲」，加上隨着愈來愈多大灣區學校成立，疫情影響持續，近兩年亦無新來港學童，導致學額需求急跌。

校長促教局 採措施減學界震盪

該校長續指，按中學開班綫是25人一班，推算「最少唔見咗22班（中一）」，倘部分學校每班收生多於25人，或令區內其他學校、特別是派位組別較低的官立及資助學校影響更大。他促請教育局未來採取應對措施時，從提升教學效能等方向入手，盡量減少對學界的震盪。

至於教育局昨宣布停辦龍翔官立中學所屬的黃大仙區，局方指區內亦有較多剩餘學位；據文件顯示，該區明年預測有多達350個剩餘中一學位；九龍區合計有800個剩餘學額。（詳見表）

黃大仙區有中學校長坦言，區內人口老化問題持續多年，擔心或會有升中派位成績不理想的學生，跨區到九龍城就讀。

黃大仙區中學校長會主席校長劉瑤紅亦指，區內學生流失至鄰近生源不足的地區，屬正常情況，惟黃大仙區中學學額供求失衡問題，亦受政府多年來的規劃政策影響。

她促請教育局平衡個別地區學額供求之餘，更應針對全港性的學生人口下降問題，推出整體穩定政策以應對。

【殺官校】黃大仙龍翔官中創校51年明年逐步停辦 區內校長感可惜；詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅