【殺官校】黃大仙龍翔官中創校51年明年逐步停辦　區內校長感可惜

▲ 黃大仙中學校長會主席劉瑤紅指，龍翔官立中學服務區內學生多年，對殺校感可惜。（李榮忠攝）

教育局上月已預告會帶頭殺官校，局方今日（23日）宣布創校51年黃大仙龍翔官立中學，下學年起逐步停辦、3年後將完全停止運作，約200名初中生在原校修畢中三後，須跨區轉讀與該校合併的深水埗九龍工業學校，或報讀其他中學，有區內校長對於當局採取殺校做法感可惜。

200初中生 中三後需轉校

教育局解釋，鑑於中學適齡人口將會出現結構性下降，龍翔官中位處的黃大仙區有較多剩餘學位，教育局作為官校辦學團體，經詳細考慮教育政策及學齡人口變化等因素，決定合併龍翔官中與九龍工業學校，局方指兩校前身亦是工業中學，背景相近，九龍工業學校校舍空間寬敞，能容納轉校生，形容兩校合併可整合資源，提供更寬廣而均衡的高中課程，以滿足學生不同學習需要。局方期望兩校合併可以起牽頭作用，供其他辦學團體參考。

龍翔官中下學年起先停辦中一及中四班級，高中學生可於原校畢業，但現有中一至中三級學生完成初中課程後，可獲教育局安排轉往九龍工業學校升讀中四，局方會確保兩校有足夠人手，包括保留足夠專科教師，讓龍翔官中能繼續開設現有高中選修科目；教育局亦會協助安排學生入讀同區尚有剩餘學位的中學。

龍翔官中至今創立51年，自2010年全面轉為男女校，本學年開辦15班，共有約390名學生，包括約200名初中生。

區內校長對殺校感可惜

黃大仙區中學校長會主席劉瑤紅指，龍翔官中已服務本區學生多年，對於教育局殺校感可惜，

一間學校成熟發展要好多歷練、心力，重新建立要花好長時間。

她指今年暑假區內有較多學生移民，並強調區內學額供求失衡問題受歷年政策影響，包括將本區小學陸續遷往他區，以及將啟德發展區劃入九龍城校網，期望當局未來與學界加強溝通，平衡學額供求。

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記者：馮琪雅