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【叱咤樂壇】MIRROR六子穩佔《叱咤》候選席位　姚焯菲失守我最喜愛女歌手12強

娛樂 10:31 2021/11/24

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「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票進入第三天。

《叱咤樂壇頒獎典禮》的「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票往往受到關注，畢竟獎項是依靠歌迷投票而誕生5強。投票已於本星期一（22日）正午12時開始，經過兩日多的投票，我最喜愛的男、女歌手走勢都有所變動。

截至昨日下午6時半，最新十二強走勢如下:

男歌手︰MC張天賦、江𤒹生、呂爵安、林家謙、周國賢、姜濤、柳應廷、陳卓賢、許廷鏗、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

女歌手：AGA、Gin Lee、Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭、謝安琪

組合︰ C AllStar、Dear Jane、ERROR、Kolor、MC Soho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、ONE PROMISE、per se、P1X3L、RubberBand、Supper Moment

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半塊鏡穩佔名單

在男歌手方面，MIRROR六位成員江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）人氣強勁，擁有大量粉絲投票支持，自投票起初至今也依然穩守席位，6子一起從15強再晉身至12強。

在最新的12強當中也有被視為新人獎大熱兼人氣急升的MC張天賦，以及曾奪叱咤男歌手銀獎馮允謙（Jay Fung）。Jay於社交平台上大表驚訝：「點解我會入到12強嘅？！！！你哋做乜嘢嚟啊？thank you so much all of you for voting for me」。

林家謙、許廷鏗、周國賢、張敬軒也有大量的樂迷支持，在12強名單當中也不令人意外。

【叱咤樂壇】「我最喜愛」十五強誕生　MIRROR六位成員爭入男歌手十強

姚焯菲未可進入12強

女歌手方面，在最新的12強名單中，未見曾一度成為15強的姚焯菲（Chantel），只得同為今年新人的炎明熹（Gigi），王菀之、黃妍、鄭秀文同樣不在12強之列。

當中自投票走勢公佈以來，王菀之先後被Chantel、林欣彤取代，雖則一度取代黃妍重回15強，但現時也未可成功進入12強。

如果想支持心愛的歌手，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

撰文 : TOPick柴犬出動

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