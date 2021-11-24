【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢

▲ 女保安突然下跪道歉。

無綫節目《東張西望》近日報道聾啞人士美華被女保安阿娟霸佔公屋，令她長期在走廊街頭過夜，成為網絡熱話。阿娟的行為令人不齒，而且早前受訪態度差勁，說話咄咄逼人，惟昨晚播出的預告片段，卻出現戲劇性的發展，阿娟不但肯交出門匙，出門迎接美華，甚麼鞠躬、下跪認錯。

《東張西望》昨晚播出預告片，並透露美華遭霸佔公屋一事有戲劇性發展，女保安阿娟交還門匙，美華順利開門。阿娟的態度更出現翻天覆地的變化，在美華開門後，阿娟出門向美華鞠躬認錯。

唔好意思，我同你哋講聲，我今次真係做到好錯，做到都唔係人做嘅嘢。我求求你，俾個機會我。

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父臨終前單位轉名給女保安

據早前報道，聾啞人士美華與父母、哥哥一家四口同住李鄭屋邨單位已30多年，其後他們以「租者置其屋」計劃購買單位，自媽媽離世、哥哥搬走後，美華便一直由爸爸照顧。

父女原本生活平淡安穩，直至美華認識了樓下的新移民女保安員阿娟。高女士形容美華和阿娟「情同姊妹」，阿娟不但照顧美華，還愛屋及烏對她經常出入醫院的爸爸關懷備至，甚至不時上門照顧，令街坊大感奇怪。

直到2017年，已屆90多歲的爸爸過身後，住所大廈的女保安阿娟憑著美華爸爸的遺囑得到單位，與兒子搬入同住，更把大門換鎖，將美華趕出家門，美華要長期在單位外的走廊露宿，即使八號風球也未能讓她入內暫避。街坊不值阿娟所為，希望為美華討回公道。

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林希靈爆seed與女保安對質

阿娟早前解釋美華爸爸患病期間自己貼身照顧，為對方支付6萬元債務及殮葬費，所以美華爸爸在遺囑上把物業轉贈給她，自己有付出有收穫。主持人林希靈質疑，「但你付出跟收獲不成正比，你付出十多二十萬，但層樓起碼值二、三百萬。」阿娟強調美華沒有出錢買樓，林希靈問她︰「係咪佢出過1蚊都唔會要？」阿娟表示︰「可以咁講！」

林希靈之後陪同美華去尋求法律意見，美華出示銀行存摺，顯示出2002年5月她真的有提款10萬元，大律師陸偉雄指出，這是很好的證據去證明她在父母早年購入單位時，曾出資10萬元，佔當時樓價3分1，按理可擁有部分業權。

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責任編輯︰王明芳