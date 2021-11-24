【安心出行】食肆健身室須掃安心出行　業界料長者兒童等可豁免

▲ 食肆健身室須掃安心出行，黃傑龍料長者兒童可豁免。（資料圖片）

下月9日起強制使用「安心出行」的範圍擴大至各類食肆、美容院、健身中心等（詳情即看【下一頁】）。稻苗學會榮譽會長黃傑龍在一個電台節目預料，新措施會對現時A類食肆的影響較大，相關食肆要申請「安心出行」的二維碼，同時亦要培訓員工如何處理；新措施或多或少亦會影響食肆生意，但難以估計市民的反應。

黃傑龍表示，相信政府會約見業界商討，業界會爭取當局放寬營業時間及座位之間距離的限制，以彌補損失。而政府今次公布未有提及特別群組，黃傑龍認為落實時會有豁免安排，例如長者、兒童等特別群組，因為現時都有此豁免，亦已沿用了一段長時間。

香港失明人互聯會總幹事盛李廉在另一個電台節目上批評，措施對視障人士造成很大困擾，而在疫情穩定的情況下收緊限制，是完全沒有意義。他指協會的1800名會員當中，只有約三分一人擁有智能電話，即使有智能電話，視障人士亦很難對準掃瞄「安心出行」二維碼。

盛李廉又指，協會多次建議在「安心出行」海報上剪走一個角，令視障人士透過觸摸去識別二維碼位置，但沒有得正面回應，憂慮新措施會降低視障人士外出的意欲。

香港健體專業人員總會會長王曉山則在電台節目表示，新措施對業界影響不大，因目前大部分健身中心顧客都已習慣使用「安心出行」，他亦會向當局爭取放寬營運限制，包括增加可容納人數上限等。

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責任編輯：李榮忠