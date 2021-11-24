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【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心

娛樂 10:37 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

TVB節目《東張西望》早前報道長沙灣李鄭屋邨內，一名聾啞人士美華被新移民女保安阿娟霸佔單位趕出街，慘被趕出家門無家可歸。

《東張西望》事件後即引起全城關注，網民紛紛留言表示支持美華，以及聲討惡保安阿娟，網民不斷甚至獻計美華如何可以奪回單位。

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阿娟跪地道歉

《東張西望》在昨晚（11月23日）播出新預告透露事件出現十分戲劇性發展。

從預告所見，本來氣焰囂張的阿娟竟然突然轉變態度，不但願意交出門匙，而且對阿娟十分客氣，更鞠躬道歉：「唔好意思呀我同你哋講聲啦，我今次真係做到好錯，做到都唔係人做嘅嘢」。

此外阿娟又合十道歉，「唔好意思呀我同你哋講聲啦，我今次真係做到好錯，做到都唔係人做嘅嘢」，但美華未有接受，阿娟表示：「我求求你啦，俾個機會我啦。」

而且在預告內，更見阿娟對鏡頭下跪，究竟她是否真心悔改？

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問

林希靈憶採訪經過

負責採訪此事件的《東張西望》主持林希靈，因為在訪問時當面質問阿娟，由此被封「正義女神」、「大台清泉」。

林希靈早前在個人社交平台回憶當日採訪美華的情況，她先寫：「獅子山下唔應該係咁㗎」然後續稱：

第一次見美華，因為當晚氣溫急降嘅關係，我地成team人同佢去買外套、暖包同食物充飢。佢收到件外套個陣開心到喊，literally 喊。佢好感謝我地對佢咁好。

感謝網民關注事件

接著林希靈講第二次再採訪美華的點滴：

第二次再見佢，街坊話美華咁多日就算回暖都唔捨得除低件外套，聽完其實都有d心噏。🥺🥺

最後，林希靈表示見網民對美華的支持，令她非常感動：「多謝大家良善和正義的心，美華加油！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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