【靈魂之窗】男子床上追劇太眼瞓不慎鬆手電話砸中眼睛　2日後視力模糊揭視網膜脫落

▲ 男子床上追劇太眼瞓不慎鬆手，電話砸中眼睛致視網膜脫落。

用手機煲劇一時太累失手，就容易被電話砸中臉部。日前一名90歲男子就因為在床上追劇時太眼瞓，不慎鬆手，電話砸中眼睛，結果導致視網膜脫落，需進行手術保住視力。

據內地《山海視頻》報道，河北一名20多歲男子因為早上忙著工作，夜晚才有時間追劇。日前，他躺在床上長時間追劇時，看到後半開始眼瞓，結果不慎鬆手，手機砸中眼睛。起初他沒有在意，直至2、3日後覺得眼睛看不清楚，視力模糊，於是到醫院求醫。

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醫生檢查後，發現他的視網膜脫落，遂動手術為其視網膜復位，才成功保住視力。

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衡水人民醫院張蘭醫生表示，神經纖維層很脆弱，脫落後供血會受到影響，所以愈早做手術就愈能保住一定的視力。如果拖到黃斑區再做手術，視力就會很差。如果不做手術，更會導致眼球萎縮，甚至摘除眼球。

視力受損的病人本來主要是中老年人，但近年愈來愈多年輕人因玩手機用眼過度，導致視網膜脫落。她提醒，長時間玩電話不論任何姿勢都會對眼睛造成損傷，故建議大家不要過度用眼。

視網膜脫落先兆

本港眼科專科醫生葉佩珮曾接受TOPick訪問時表示，視網膜有10層細胞，當上層的「神經上皮層」和下層的「色素上皮層」堆積房水而出現分離，便是視網膜脫落。視網膜發生脫落時，位於最底層的感光細胞組織會失去養份供應而受到損害，影響視覺功能。

她指視網膜脫落分為3類，最常見的一類是裂孔性，指視網膜有破孔，眼內的房水經由裂孔進入視網膜底層，導致視網膜從眼球內脫離。

此病初發生時，患者或會察覺閃光或飛蚊。及後有明顯的徵狀——看見飛蚊加劇、閃光增加、視野缺失、視力模糊，患者必須及時就醫，否則受損的視力將會難以逆轉。

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責任編輯：羅嘉欣