【奧運熱潮】30位國家隊運動員下月訪港　體育專員楊德強：為他們申請豁免檢疫

▲ 體育專員楊德強接受電台時表示，會為訪港的國家隊成員申請豁免檢疫，因為他們在內地的訓練及日常生活經過嚴格管理 。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨天表示，國家體育總局應特區政府邀請，下月初安排約30位出戰日本東京奧運的國家隊運動員來港分享，包括百米飛人蘇炳添及乒乓球運動員馬龍等（詳情即看【下一頁】）。體育專員楊德強今日（24日）接受電台訪問時指，將會為訪港的國家隊成員申請豁免檢疫，因為運動員平常已有嚴格管理。

體育專員楊德強稱，國家隊成員在內地的訓練及日常生活經過嚴格管理，包括定期接受新冠病毒檢測，平常行程亦有很多規範，所以不能與一般人往來作比較，來香港前會有特別檢測，將會根據國家體育總局的資料，按照香港法例，為國家隊運動員申請豁免程序。

提到市民與運動員有否互動環節，楊德強指一樣會有運動試範等，但就不會或與市民近距離接觸。

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責任編輯：余思嵐