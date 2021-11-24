【學生流失】有中學校長指各校文化特色不同　學生需時適應學校合併

▲ 有中學校長指各校文化特色不同，學生需時適應學校合併。（李榮忠攝）

教育局昨日（23日）宣布創校51年黃大仙龍翔官立中學與九龍工業學校合併，下學年起逐步停辦、3年後將完全停止運作。局方期望兩校合併可以起牽頭作用，供其他辦學團體參考（詳情即看【下一頁】）。港島東區中學校長會主席嚴志成今日（24日）在電台節目表示，理解當局的做法因應學童人口減少，但除了合併外，他認為局方也考慮其他更好的方法，例如小班教學。

【移民潮】九龍城名校網中一學位需求急跌700人 剩550學位逾半學校或需削班，詳情即看【下一頁】

嚴志成表示，每間學校的辦學團體都有其特色、理想及文化，將學校合併，相信受影響的學生，需時適應合併帶來的轉變。他說明白學童人口減少，由2011出生率有9萬多人，至2020年不足5萬人，加上出現移民潮，學界也在想辦法應對。他希望局方能考慮長遠做法，解決結構性問題，更應藉機推行小班教學，加強照顧學生及特殊學習需要，師生比例愈低，照顧學生更為容易，令教師可更全面、對焦照顧學生。

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責任編輯：李榮忠