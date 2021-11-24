【新冠肺炎】今日新增1宗韓國輸入個案 涉及一名8歲女童帶變種病毒
社會 14:17 2021/11/24
衞生防護中心今日（24日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,412宗，包括12,411宗確診個案及1宗疑似個案。
詳情如下：
個案12,396：8歲女童，11月13日從韓國經航班KE607抵港，入住竹篙灣檢疫中心檢疫，11月22日發病，未有接種新冠疫苗，屬早前輸入個案第12,396宗的密切接觸者。
昨日近1.7萬人打針，累計逾470萬人接種首針接種率終達7成，截至昨晚（23日）8時，於過去24小時，有16,956人接種疫苗，其中4,069人打首針、3,514人打次針，9,373人打第三針。詳情即看【下一頁】
6個指明地方納強檢，包括5間學校及1間餐廳，要求於指定期間曾身處指明地方的人士須，於11月25日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】
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責任編輯：陳正怡