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【新冠肺炎】今日新增1宗韓國輸入個案　涉及一名8歲女童帶變種病毒

社會 14:17 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

本港疫情持續緩和。（陳靜儀攝）

衞生防護中心今日（24日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,412宗，包括12,411宗確診個案及1宗疑似個案。

詳情如下：

個案12,396：8歲女童，11月13日從韓國經航班KE607抵港，入住竹篙灣檢疫中心檢疫，11月22日發病，未有接種新冠疫苗，屬早前輸入個案第12,396宗的密切接觸者。

昨日近1.7萬人打針，累計逾470萬人接種首針接種率終達7成，截至昨晚（23日）8時，於過去24小時，有16,956人接種疫苗，其中4,069人打首針、3,514人打次針，9,373人打第三針。詳情即看【下一頁】

6個指明地方納強檢，包括5間學校及1間餐廳，要求於指定期間曾身處指明地方的人士須，於11月25日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳正怡

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