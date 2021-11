英國羅素集團大學University of Exeter　高排名學系　心理學/電腦科學/商科一覽

2022年度英國大學聯招(UCAS)已經開始接受申請,不少學生都正計劃到英國升學,不過當地名校林立,如何選擇才好?羅素大學集團(The Russell Group)是頂尖學府指標之一,創校於1955年的University of Exeter正是其中一員。大學位於英格蘭西南部Exeter市,距離倫敦約兩小時火車車程,治安良好而且環境優美。學術表現更是出色,80%畢業生於畢業後6個月內成功就職,相當受僱主歡迎。

躋身英國大學第13名



University of Exeter在The Complete University Guide 2022中排第13名,同時在The Times & Sunday Times Good University Guide 2022排第21名,多年來培養出許多世界知名校友,例如《Harry Potter》作者J.K. Rowling和數學物理學家Michael Berry。



目前學生總人數約25,000人,其中包括來自140個國家約5,450名國際學生,擁有優質的教學設施,能提供全面和完善的支援。大學亦與教育集團INTO合作,為未符合成績或英語要求的國際學生提供大學基礎和英語課程等。

大學3大熱門學系 發展出路理想



大學提供一系列學士和碩士課程,熱門選擇包括商業、會計及金融、工程、電腦、數據科學、可再生能源、市場營銷和法律等。其中,心理學在The Times & Sunday Times Ranking Good university Guide 2022排第12名和在2021年QS世界大學排名前100名。課程獲得英國心理學會認證,學生有機會到外國交流或在行業實習,校內亦配置先進的科研設施,包括研究動物學習的實驗室,以及測量眼球和大腦活動的設備。



另外,Business, Management and Marketing的商科課程亦相當出色,在2021 年完整大學指南畢業生前景排名第1。商學院獲工商管理碩士協會(AMBA)、國際商管學院促進協會(AACSB)及歐洲質量改善系統(EQUIS)的3重認證,會計及金融更在The Times & Sunday Times Ranking Good University Guide 2022排第12名,畢業生可豁免4個特許公認會計師公會(ACCA)的專業試。



電腦科學(Computer Science)為近年熱門學科, 大學提供充足資源予學生,培養學生在計算機系統的設計和實踐技能,以及對其背後理論的理解。所有學生都可以通過暑期實習或為期一年的實習獲得行業經驗,了解電腦科學開發週期相關程序:理論、設計、開發、測試和應用。課程更獲BCS、特許 IT 協會代表工程委員會認可,完全滿足公司工程師的學術要求及部分特許工程師的要求。



想認識更多University of Exeter,可以參加12月4日舉辦的University of Exeter專場講座,了解更多大學收生要求及課程資訊!

【英國大學專場】University of Exeter — 三大熱門學系講座



日期:2021年12月4日(六)

時間:下午2:30 - 5:00

地點:灣仔琥珀薈 - 大有大廈1208-11室

預約 / 查詢:2377 7888

立即登記:https://www.amberedu.net/ev1204/

預約/查詢:2377 7888(灣仔琥珀薈)/ 2377 7889(尖沙咀)/ 2377 7880(旺角)

Whatsapp/Signal: 6117 6512 (灣仔琥珀薈) / 5229 7775 (尖沙咀) / 5229 7770 (旺角)



(資料由客戶提供)