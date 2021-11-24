【拳王】譚俊彥客串一集仍操出靚肌上陣　半年激減30磅練成鋼條身型【內附詳情】

▲ 譚俊彥為《拳王》操肌。

由黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲、蔡潔、朱敏瀚、許家傑、黃子恆等參演的《拳王》昨日首播，首集已有不少激烈的拳擊場面，其中譚俊彥繼《換命真相》後再有份演出，但今次他僅屬客串，更在首集已「領便當」，但專業的譚俊彥仍堅持操到一身完美身型拍攝。

在《拳王》中擔正主角的黎耀祥和張振朗都為演出搏命操肌，早前二人分別發布劇照，其完美6嚿腹肌，令不少網民讚歎。

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而譚俊彥在《拳王》演的正曦，在首集便已經上陣演出拳擊戲，劇中本來要打人生最後一次賽事的他，卻在比賽後跟人打鬥而身亡，埋下其後的劇情伏線。

斷身跑步塑身

雖然譚俊彥只是客串一集，但仍甚有專業演員操守，拍攝前跟張振朗一齊密密操肌，練成一身鋼條身形，譚俊彥跟張振朗合作《包青天再起風雲》成為好友，二人拍《拳王》再一起節食健身。他更為劇集激減平均22磅，最高峰減重了30磅，體脂減剩10%，非常專業。

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Shaun表示：「用了半年時間減20多磅，當時正在《換命真相》，很多人都問我為何那麼瘦，以為我有病，但當時卻不可以講原因。」據知他主要靠跑步同斷食修身收身減磅，除了跑馬拉松外，並有練瑜伽，由去年6月開始每日去跑，最高峰減了30磅，並由最高峰體重減約148磅。

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張振朗亦為此感動：「很多謝他演我阿哥，為了一場拳賽操了半年。」至於為此劇操出爆肌身材的他稱，以在以打回原型，相信此爆肌身材在一生人只得一次。

而《拳王》日前在官方IG發布了多張譚俊彥拍攝花絮及劇照，Shaun的鋼條身型令不少網友大為讚賞。

對於網民厚愛，譚俊彥表示感謝，並笑言：「作為一個演員，只要接咗個角色就要認真對待，無論係一集、半集甚至係一場戲，都應該全力以赴。戲份多與少唔係重點，重點係我有冇演好呢個角色。大家放心，我之後會繼續以另一個方式喺套劇入面同大家見面。」