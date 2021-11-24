【科研成就】中大3位學者獲選2020年全球20位頂尖轉化研究科學家　盧煜明連續5年獲選

▲ （左起）中大醫學院趙慧君教授、盧煜明教授及陳君賜教授憑藉「分析血漿內DNA甲基化進行胎兒及癌症無創檢測技術」專利，榮膺世界權威科學期刊《自然生物科技》的「2020年全球20位頂尖轉化研究科學家」殊榮。（中大提供）

《自然生物科技》期刊今日（24日）公布，全球20位頂尖轉化研究科學家。其中香港中文大學（中大）醫學院盧煜明教授、趙慧君教授及陳君賜教授一同獲世界權威科學期刊《自然生物科技》選為2020年全球20位頂尖轉化研究科學家，在過去5年，中大醫學院3位教授被引用最多的專利項目為分析血漿內DNA甲基化進行胎兒及癌症無創檢測技術。

盧煜明教授表示，對獲《自然生物科技》期刊連續五次選為頂尖轉化研究科學家，是對他和研究團隊很大的認同和鼓勵，很榮幸在過去20年能與一支優秀的團隊在血漿DNA範疇共同探索不同的可能性，香港正步入生物科技研發的黃金時期，發展成為大灣區內的健康創科中心，相信會為年青人帶來很多發展機遇。

盧教授於1997年發表孕婦血漿內存有高濃度的胎兒DNA，其後研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」從科研層面應用至臨床診斷，是醫學界的重大突破。技術已被全球數十個國家廣泛採用，每年有數以百萬計孕婦受惠。憑藉無創檢測技術的基礎，盧教授及其團隊繼而開展非入侵性的癌症檢測研究。

另外，中大醫學院副院長（發展）趙慧君教授及助理院長（外務）陳君賜教授與盧教授並肩研發唐氏綜合症的無創檢驗，以及利用血漿DNA分析開發胎兒及癌症無創診斷技術。《自然生物科技》特別提到三人在「DNA甲基化」的基礎上開發一系列嶄新的胎兒和癌症診斷標誌物，貢獻殊偉。

趙慧君教授指，有見無創產前檢測影響着全球的產前服務，而無創癌症篩查也指日可待，都感到十分鼓舞，最新的研究成功以無創技術在癌症基因圖譜中揪出多個變異之處，最終目標是實現早期癌症的無創檢測和治療。

陳君賜教授則稱，開發了遺傳—表觀遺傳組織標示技術，即透過DNA甲基化追蹤相關DNA分子的來源，以分辨血漿 DNA中攜帶基因變異的組織源頭，目前有關技術已於產前檢測和器官移植監測獲得驗證。

《自然生物科技》是世界最權威及享負盛名的學術期刊之一《自然》（Nature）旗下的刊物。《自然生物科技》刊載的研究文獻涵蓋基因治療、再生醫學及生物工程等多個範疇。

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責任編輯：余思嵐

