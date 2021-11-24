【婆媳關係】剛誕BB奶奶擅自邀請親戚阻休息　新手媽崩潰：呢度唔係你屋企

▲ 台灣一名新手媽媽大呻奶奶經常不請自來，更擅自邀請大堆不熟的親戚打擾休息。

產後媽媽需要充足的休息，讓身體加快復元。台灣一名新手媽媽大呻，老爺奶奶不但每星期都會前來家中探望BB，更擅自邀請大堆不相熟的親戚到訪，令她和BB不能好好休息，對此感到十分困擾和不被尊重。

親戚如同陌生人

該名新手媽媽最近在網上討論區「Dcard」發文，表示自從離開月子中心回家後，老爺奶奶每星期都會前來看BB，甚至擅自邀請其他親戚一同探望。事主指由於跟老公結婚時並沒有舉辦婚宴，所以不認識男家的親戚，他們尤如「陌生人」。

事主形容親戚每次前來拜訪，老公也「一臉錯愕」，可見他事前也不知情。經過一段時間後，事主嘗試以家裡很亂為由，婉轉地向奶奶暗示不要再邀請親戚來，奶奶卻反駁指：

人家是來看寶寶又不是看你們家。

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擔心親戚弄傷BB

事主對奶奶的回應感到憤怒，表示娘家的親戚均十分體貼，明白新手媽媽非常忙碌，盡量不會打擾，反觀奶奶卻不考慮新手爸媽的心情，直斥對方「面皮厚」。事主形容每次BB哭鬧，老爺奶奶就會要求她餵奶，

小孩才剛吃飽就被你們這些「客人」吵醒，如果你吃飽午覺睡到一半就被人抱來抱去，不變臉才奇怪！

更令事主難受的是，初生嬰兒頸部肌肉尚未發展成熟，抱B姿勢錯誤有機會弄傷BB，親戚們不懂得抱卻堅持要抱，令事主每次都十分擔心BB會受傷，唯有要求老公出面提醒。這讓事主直言受不了這種奶奶，

老公的媽媽真的就是別人的媽媽，不是自己的媽媽，我也不是你的小孩，所以不要把我當你的小孩，彼此尊重，我家就是我和我老公的家！不是你家好嗎？

網民：叫老公徹底解決

帖文一出引起網民熱議，不少人建議事主要求老公介入，拒絕奶奶再擅自邀請親戚到訪，「他自己的媽讓他自己處理」、「老公是豬隊友嗎」、「跟老公好好溝通總會有辦法吧」。另外有網民認為應該直接拒絕奶奶進入屋內。點擊查看其他網民留言：

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責任編輯：王明芳