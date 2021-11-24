【全民造星IV】B1組方方馬欣帶隊性感唱跳　陳輝陽一時失言評似夜總會

▲ 《全民造星IV》B1組方方、馬欣帶隊性感唱跳，陳輝陽評似夜總會花姐眼凸。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》開始了第二回合的淘汰戰，昨晚（11月23日）播出的《全民造星IV》第17集開始第二輪的對戰。

由許廷鏗（Alfred）帶領的「文青唱將」A3組，對上梁祖堯領軍的「跳舞勁敵」B1組，出名跳得的方方與馬欣帶領組員跳唱性感舞蹈取勝，但卻慘被《全民造星IV》評判陳輝陽形容演出似「夜總會」。

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許廷鏗A3vs梁祖堯B1

《全民造星IV》的第二回合淘汰展已經展開，在昨晚播出的節目中，首先公佈前晚演出、敗給A1隊給B5隊的淘汰人選，眾評判選擇淘汰中性打扮的阿Dru（鍾君珩），表現堅強的她未有落淚，自言在比賽過程中見證著自己的進步：「無想過自己可以盡力做好一件事，好多得著。」

本以為在眾多女生的比賽中會見盡勾心鬥角的事情，但最後反而從中見識到香港的女生有多熱血。

第二回合淘汰戰第二輪對戰，由許廷鏗一方的A3組，對上梁祖堯一方的B1組。

A3是「文青唱將」代表，包括Emiko（徐嘉蔚）、Kinki（盧芷韻）、何佩（何佩婷）、Vicky（林泳怡）、Candy（王家晴）和Jade Chan（陳景晴），導師Alfred認為眾人唱功不錯之餘，還能夠唱到聽眾的心坎。

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許廷鏗感動流淚

A3組以唱歌及戲劇表演歌曲《剎那的烏托邦》，在排練過程為求完善，Alfred特地邀請舞台劇演員朱栢謙到場指點，令缺少演戲經驗的隊員推上更高一層次，許廷鏗在看表演時更被感動得流下眼淚。

不過演出卻未有得到評判欣賞，舞台劇出身的韋羅莎認為她們的哀傷情緒掩蓋掉唱歌的聲音，難以把內容傳達給觀眾，而另一評判少爺占則認愛擔當主角的Kinki未夠突出，難以掩蓋其他隊員的瑕疵。

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阿Wing高呼：好索呀！

接連出場的B1隊伍，成員包括方方（方芷欣）、馬欣（馬彩欣）、Jolin（溫彩玲）、莎莎（坂部佩莎）、榛綦（何榛綦）和Miko（任佳慧），不論導師還是評判都對隊伍中有三位專業兼經驗超多的舞蹈老師，都對她們有著超高的期待。

6位成員在台上表演《血色祭典》，有唱有跳有戲劇，唱功平均、戲劇到位，而跳舞方面除了三位專業的老師方方、馬欣及Jolin，其餘三人的舞技亦算不俗。方方獲評判泳兒讚其唱功好，馬欣的性感舞蹈亦令經理人Wing（戴穎）高呼：「好索呀！」

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▲ （節目截圖）

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陳輝陽一時失言

到評判陳輝陽發表評論時，嚇倒全場：「覺得呢個對壘好有趣，好似啱啱睇完中學（指A3組），去到夜總會，個反差非常有趣。」

在後台的花姐不禁眼凸：「乜野夜總會呀。」阿祖亦忍不住稱：「我無去過夜總會，係點架？」在陳輝陽身邊的評判少爺占馬上幫忙圓場：「去咗演唱會好啲喎，去咗夜總會係另一樣嘢嚟架喎。」

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在最後兩隊Dance Battle的環節，A3組雖然跳舞實力不及B1，但眾女與自選表演的表現有極大的反差，令評判眼前一亮。而B1組舞技明顯比A3出色，拉勻兩個表演來看，評判一致選擇B1組成功晉級，在即場淘汰中，選擇了唱將Emiko，不少參賽者對於她還未能亮出歌唱實力感不值，監製花姐（黃慧君）更不忿拍檯。

評判泳兒表示非常欣賞Emiko的聲線，但因為比賽不止要懂得唱歌，還要跳舞，Emiko雖然落敗，但仍保持正面態度，指自己會努力推出更多原創歌，主持人強尼更著她要大聲對著鏡頭向觀眾介紹自己。