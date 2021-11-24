  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (週三) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年

親子 12:03 2021/11/24

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

兒子輟學無業啃老20年，7旬父母仍憂兒子晚年情況。

日本的「啃老族」問題嚴重，有年輕人拒絕工作和社交，終日在家靠父母照顧供養。有日本財務規劃師近日分享一個個案，有男子於知名私立大學輟學後，在家啃老長達20年，父母擔心自己離世後，兒子無法存活，財務規劃師分析，若想兒子安度晚年，兩老必須努力活過90歲。

據日媒報道，東京有一對退休老夫婦，靠著養老金過活，夫婦有2名分別42歲及37歲的兒子，細仔大學畢業後就業，目前已成家立室，獨立生活。惟大仔卻長年在家沒有工作，平日只愛買書回家看。

最新影片推介：

大仔不明工作意義

老夫婦透露，大仔從小成績優異，考上了知名的私立大學，沒想到讀了半年，就稱「與想像中不一樣」而輟學。他又指自己「不明白工作的意義」，一直無業待在家中。

老夫婦曾勸大仔至少完成大學或找工作，還為他提供就業資訊，不過大仔仍然不行動，在家啃老長達20年。目前夫婦已經退休，靠著每年400萬日圓（約27萬港元）養老金過活，他們擁有單幢式住宅、約5000萬日圓（約338萬港元）的金融資產，目前生活無憂。

兩老須活過90歲

由於大仔在書上花費不少，兩老幾乎沒有出國旅遊，努力儲錢。不過，兩老擔心他們離世後，大仔會無法存活，因而向財務規劃師村井英一求教。村井英一表示，若兩老活到85至90歲，大仔繼承現時居住的房子，並與弟弟平分金融資產，依舊沒有工作的他，將會在70歲花光所有積蓄。

因此，村井英一認為，最保險的方法，除了減少10%的生活花費，也要確保不會有長期護理開銷，最重要是兩老要努力長命一點，若他們能活超過90歲，所有積蓄和金融資產就足夠大仔用到90歲，保障他的生活。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
13:04 2021/09/03
【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
13:30 2021/10/06
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
17:32 2021/08/27
【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬

你可能感興趣

【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
13:04 2021/09/03
【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
13:30 2021/10/06
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
17:32 2021/08/27
【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
家庭關係 家庭教育 爸媽心聲 網絡熱話 日本 東京

最高瀏覽

【雙喜臨門】《繼承者們》朴信惠宣布結婚　姊弟戀開花結果懷孕做媽媽
10:06 2021/11/23
【雙喜臨門】《繼承者們》朴信惠宣布結婚　姊弟戀開花結果懷孕做媽媽
【超市大搜查】十字牌維記雀巢＝100%鮮奶　消委會教睇成分揀真牛奶VS牛奶產品
12:05 2021/11/23
【超市大搜查】十字牌維記雀巢＝100%鮮奶　消委會教睇成分揀真牛奶VS牛奶產品
【星二代】袁詠儀張智霖兒子讀老牌國際學校　15歲魔童受女同學歡迎結伴遊迪士尼
13:56 2021/11/22
【星二代】袁詠儀張智霖兒子讀老牌國際學校　15歲魔童受女同學歡迎結伴遊迪士尼