【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年

▲ 兒子輟學無業啃老20年，7旬父母仍憂兒子晚年情況。

日本的「啃老族」問題嚴重，有年輕人拒絕工作和社交，終日在家靠父母照顧供養。有日本財務規劃師近日分享一個個案，有男子於知名私立大學輟學後，在家啃老長達20年，父母擔心自己離世後，兒子無法存活，財務規劃師分析，若想兒子安度晚年，兩老必須努力活過90歲。

據日媒報道，東京有一對退休老夫婦，靠著養老金過活，夫婦有2名分別42歲及37歲的兒子，細仔大學畢業後就業，目前已成家立室，獨立生活。惟大仔卻長年在家沒有工作，平日只愛買書回家看。

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大仔不明工作意義

老夫婦透露，大仔從小成績優異，考上了知名的私立大學，沒想到讀了半年，就稱「與想像中不一樣」而輟學。他又指自己「不明白工作的意義」，一直無業待在家中。

老夫婦曾勸大仔至少完成大學或找工作，還為他提供就業資訊，不過大仔仍然不行動，在家啃老長達20年。目前夫婦已經退休，靠著每年400萬日圓（約27萬港元）養老金過活，他們擁有單幢式住宅、約5000萬日圓（約338萬港元）的金融資產，目前生活無憂。

兩老須活過90歲

由於大仔在書上花費不少，兩老幾乎沒有出國旅遊，努力儲錢。不過，兩老擔心他們離世後，大仔會無法存活，因而向財務規劃師村井英一求教。村井英一表示，若兩老活到85至90歲，大仔繼承現時居住的房子，並與弟弟平分金融資產，依舊沒有工作的他，將會在70歲花光所有積蓄。

因此，村井英一認為，最保險的方法，除了減少10%的生活花費，也要確保不會有長期護理開銷，最重要是兩老要努力長命一點，若他們能活超過90歲，所有積蓄和金融資產就足夠大仔用到90歲，保障他的生活。

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責任編輯︰王明芳