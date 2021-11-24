【十月初五的月光】石修豪宅舉行生日派對　74歲靠兩招保養做凍齡型佬【內附詳情】

▲ 已年過70歲的石修保養得很好。

TVB正在播的台慶劇《十月初五的月光》內，石修飾演朱莎嬌（米雪飾）的好友全海景，二人大演對手戲。石修和米雪同樣保養得宜，堪稱圈中美魔男和美魔女！

日前石修踏入74歲，與家人慶祝外，更在IG分享九宮格拼圖，當中包括他的童年、中年與及現今的照片。

只見石修樣子跟年青時沒太大變化，己屆74歲不但沒老態，更增添幾份熟男魅力。石修曾分享其凍齡秘方，除奉行「三低」飲食外，更每天運動一小時，持之以恆才能保持健康體魄。

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▲ 石修跟家人一起慶生。（取自instagram）

石修豪宅開生日派對

石修兒子陳宇琛於IG貼出跟母親、太太林佑蔚為父親慶生的照片，從短片所見，他們身處豪宅的花園舉行派對，花園裡更有一個泳池。

陳宇琛為父親送上生日祝福，他寫道：「Happy Birthday to our superhero！《The Incredible sheksau》」

陳宇森更大讚父親於帥氣、魅力、善良、耐心、力量及誠信均達滿分。

▲ 石修晒出不同階段的照片。（取自instagram）

不老傳說石修

而石修於IG晒出九宮格拼圖，當中他以英文撰文，其大意是指：「我正在拼貼這些照片以慶祝我的 74 歲生日，只是為了捕捉過去美好時光，並想在這個特殊的日子與您分享，祝大家生日快樂。」

好友及網民送上生日祝福外，更大讚石修越来越有魅力，完全不像年匡74，名副其實是「不老傳說」。

▲ 石修跟米雪合作劇集《十月初五的月光》。（取自instagram）

從小入行拍戲

童星出身的石修，於1968年獲鍾景輝邀請出演劇集《夢斷情天》，由此成為TVB藝員。

1980年代，他參演不少劇集，當中包括不少武俠片如《絕代雙驕》、《楊門女將》、《英雄出少年》等。

▲ 石修劇裡由三十歲演到老年。（取自instagram）

家族擁「不老基因」

石修可說型足50年，堪稱圈中型佬的他保養得宜，無論外貌、體態及舉止均沒老態。

74歲的他頭髮依然濃密，跟兒子合照十足兄弟，他曾於TOPick訪問分享凍齡秘方，他笑說家族擁「不老基因」：「可能基因有點關係吧，我的樣子長得年青，三、四十歲時仍看似廿多歲，我的兒子也一樣。」

不過除先天優勢外，他還靠兩招保養。

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每日保持運動

不煙不酒的石修年輕時已喜愛運動，加上80年代之時他演過不少武俠片，在不停郁動下為健康打好底子。

他表示：「我多數演一些武功高強的大俠，經常要舞槍弄劍，儘管拍時裝劇也要上演打鬥戲，這十年間日夜不停拍攝，那時候真的很弗，即使現在我的身手依然靈活，前兩年拍攝動作鏡頭時，節奏依然保持。」

為保持健康體魄，石修每天至少運動1個半小時，視之為必做的「功課」：「每天會急步行，行到背脊出汗為止；另外會舉啞鈴及做掌上壓，這三項動作每天都必做，掌上壓要做100下，每10下為一組。」

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飲食少油鹽糖

運動之外，在飲食方面，從前的石修愛吃重口味的東西，比如嗜吃煎炸及辣的餸菜。

不過近年在太太的提點下奉行「三低」健食飲食：「現在已慢慢習慣，飲食方面要少油、少鹽及少糖，家裡煲湯可以不下鹽調味，另外外出飲咖啡可以不加糖，連汽水及果汁我也戒掉。」