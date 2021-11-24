【聲夢傳奇】Chantel爸爸首度受訪與Do姐對話　姚焯菲追歌星夢不影響學業

▲ 姚焯菲（Chantel）和爸爸一起接受Do姐訪問。

《聲夢傳奇》姚焯菲（Chantel）和從事金融業的「姚爸爸」姚輝文昨天（11月23日）齊上Do姐（鄭裕玲）電台節目《口水多過浪花》，父女檔一起受訪，當中Chantel爸爸更是首次接受訪問。

自從參加TVB節目《聲夢傳奇》後，Chantel的生活出現了很大變化，姚爸爸罕有地分享成為星爸的感受。

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▲ （FB圖片）

暖爸接送姚焯菲

在投資公司擔任首席財務官（CFO）及常務董事的「姚爸爸」姚輝文坦言：「所有事情都發生得很快，我一開始是想她獲取經驗，覺得她在讀書以外可以獲得一些工作經驗，對她的人生會有很大幫助。平時接載她上學放學時聽到她在哼歌，覺得她很有潛質。」

以前從沒參加過歌唱比賽的Chantel指：「這是第一次參賽，是爸爸看到後告訴我，我考慮了很久之後再報名。」

成為星爸後的姚爸爸變得忙碌，「本身有份正職，朝9晚6。很多時候Chantel放學後會到電視台拍攝，我會盡量抽時間接她出入，媽媽也會幫忙，例如更換衣服方面，媽媽會比較方便。我當然是負責接送，她最晚也是11時放工。」

他感慨指：「辛苦但值得的，額外得著就是多了相處時間。」

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▲ Chantel提點爸爸靠近咪說話。（影片截圖）

Chantel姐妹愛唱歌

Chantel也談到成為歌手前後的變化：「未參賽前一般都是9時多睡覺，之後則是11時放工，回家後已經12時，會很不習慣。現在好了一點，但有時也會很累。平時上學時間為朝7晚4。」

父女也缺乏睡眠，姚爸爸笑言：「看看那天假期可以追回睡覺時間。」

Chantel有一位妹妹，姚爸爸直言很小心處理家庭事，希望妹妹不會感到被忽略。他說：「我們也要很小心去處理這件事，始終（兩姊妹）相差兩年，暫時沒有投訴。我們安排活動時也會叫妹妹一起去，妹妹與家姐跟同一個老師學習唱歌和結他。家姐拍攝外景時，我也會載妹妹一起去，讓她參與其中。」

不過Chantel的妹妹雖然對唱歌有興趣，但暫時未對入娛樂圈有興趣。

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Chantel堅持讀大學

姚爸爸和姚媽媽每次看Chantel表演時都看得很投入，不過姚爸爸對輸贏看得很輕：「不會怕她被Foul，每次也做了心理準備。不過她很幸運，每次也過到關。不過我們不需要她獲得甚麼名次，不會很著緊她的成績。」

Do姐提到有很多男生都很喜歡她時，姚爸爸謂：「也會害怕、擔心的。所以便跟到足。」

同時兼顧學業同歌唱事業對一個學生來說不容易，不過姚爸爸指Chantel最低限度也會完成大學。

Chantel表示：「如果不上大學的話，身邊全部人也受過高等教育，那麼就只有我會不知他們在講甚麼，所以我需要完成整個程序方可真真正正的出來工作。這是我想的，他們也會提點我。我想修讀Business Management，跟爸爸的有點相似。」

姚爸爸很支持女兒成為歌手：「做歌手不代表要放棄學業，最基本的條件也要有的。我經常會提點她，或是嚇她，指她如果成為歌手，而身邊的歌手全部也是大學的，會怎樣去想的。」

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高EQ不受負評影響

成為公眾人物後難免會招惹負評，Chantel很看得開：「我不會在不開心的事情上留很久。很快便消失。我不會特別看太多，一開始會看的，大多數批評我唱歌的咬字。專業的意見我會聆聽，但有時有些無理取鬧的則很快便會忘記。」

她又說：「一開始有點不習慣，因為突然間有很多人關注自己，漸漸地覺得原來這是我努力而來的成果，要知道自己在那方面好便展示給大家看。」