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【男神廚房】伍詠薇難得感性含淚談亡母　何廣沛爭取時間陪伴家人

娛樂 11:54 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》將於今晚播出最後一集，嘉賓真實感人故事的分享帶出「食物」以及「親情」的味道，當中最大的亮點就是「男神召集人」何廣沛、嘉賓伍詠薇及廚師Hilda所分享的親身經歷，充滿「洋蔥」！

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伍姑娘、何廣沛含淚分享

三人的分享也令Do姐、Ivana及周汶錡熱淚盈眶，場面感人！伍詠薇於今晚一集將罕有地分享感性一面，坦率的她含淚談及自母親離世後內心的傷痛及空白感：「我唔講得我媽咪架…我真係完全接受唔到我媽咪離開，我發現原來自己冇咗媽咪唔得......自從我媽咪離開咗，你問我意義係乜，我其實講唔到......」

平日嘻嘻哈哈的何廣沛在Do姐要求下，哽咽地分享了嫲過身的不幸經歷，又指自己無論多辛苦、都一定要爭取時間陪伴家人：「十年前我嫲嫲過身，當時我唔喺香港，我唔開心冇辦法返嚟見佢最後一面，又乜都幫唔到，係我嘅遺憾......」

  • 伍姑娘其實亦有感性一面。（TVB發相）
  • 伍姑娘在節目中談及亡母。（TVB發相）
  • （TVB發相）
  • （TVB發相）
  • 何廣沛曾面對生離死別的遺憾。（TVB發相）
  • （TVB發相）

Hilda令全場落淚

至於Hilda亦有感而發地分享了傷痛經歷：「我爹哋都走咗，所以我明。我同爹哋由細到大都好Close…到佢走嗰刻，會覺得自己冇咗個支柱…有時啲嘢冇咗真係冇咗，所以我希望仲有機會做嘅人可以做多啲。」

Hilda邊哭邊說，全場所有男、女神無不落下感動之淚。可能是最後一集關係，所有男、女神均打開心扉說出最感人的故事，令感性的王菀之「由頭喊到落尾」，由於哭得太多，她自己也取笑自己是「不稱職節目主持」，十分可愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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