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【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女

親子 12:23 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地近日流傳「嫁港指南」，大媽稱只看好看及聽話，在港找對象不難。

內地討論區近日出現「嫁港攻略」，事源一名24歲內地女子在討論區「知乎」發文，表示自己學歷不高，對前途感到擔憂，又指家人想她早點結婚。有大媽撰文回覆，指女子可先來港進修及找工作，拿到工作簽證後再留港找結婚對象。

該名24歲女子以「在深圳普通女孩的出路是什麼？」為題發文，稱自己來自湖南，外貌不錯，想找個在深圳有物業的男子結婚。她提到自己學歷不高，之前欲考研究院但失敗，想過去香港進修但付不起學費，為前途感擔憂，詢問網民意見。

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大媽發表「嫁港攻略」

帖文引來一位大媽回覆，稱女子不一定要留在深圳，繼而發表「嫁港攻略」。大媽指女子可用積蓄去香港城大、理大或教大讀一年碩士，再留港找工作。她以教大為例，讀完碩士後去公立小學做老師，起薪點3、4萬，總比她原本的工作來得好。在港拿到工作簽證後，便可以物色結婚對象，最好找同樣從內地來港工作的男士。大媽提醒女子亦可找港男或外國人，但要小心「空心老倌」等，形容這群體「拍拖愛AA制、晚婚又不愛買房，大機率浪費你的青春」。

大媽又指樓主若有幾分姿色，「已經打敗很多東南亞長相的港女」，只要放下姿態，嫁人一定不成問題。她指港男根本不在意樓主從內地哪個地方來，

他們眼中大陸人都是鄉下人，娶你和娶深圳人根本沒差，好看聽話就行。

大媽建議女子來港進修。（來源：知乎）

「嫁港攻略」隨即被轉載至連登討論區，引來網民熱議：

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責任編輯︰王明芳

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