【車主注意】荃灣西海盛路自動泊車系統啟用　78個自動泊位月租$2,800起

▲ 荃灣海盛路政府短期租約停車場內，首個自動泊車系統將於明日投入服務。（陳國峰攝）

運輸署今（24日）表示，位於荃灣海盛路及海角街交界短期租約停車場的自動泊車系統，明日（25日）起投入服務，停車場共有245個車位，其中78個是自動泊位。車場設時租及月租泊位，其中月租車位只需2,800元起。

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為增加泊車位供應，政府計劃在全港7個地點，推展自動泊車系統。其中荃灣海盛路及海角街交界短期租約停車場，新增設6租拼圖型自動泊車系統，屬於首個啟用項目，提供78個自動泊位。

每一組拼圖型系統共3層，第3層共5個車位，第1、2層則各有4個，預留一空位供載車板垂直升降及左右橫移，以移動車輛至地面存取。

市民若選擇自動泊車位，要在進入停車場時取一張磁卡，駛至自動泊車系統後，在控制板拍卡選擇車位，相應車位的載車板會移動到地面安全閘口位置，當閘口完全打開時方可將車駛進，停泊好後司機要下車並再拍卡，安全閘才會升起，整個過程需時約2至3分鐘。

據停車場的收費表顯示，自動泊車系統最低地面層的月租與傳統停車位一樣為3100元，而第二及第三層則分別月租2900元及2800元。至於時租就為24元。

運輸署首席項目統籌鄧錦輝指，自動系統提供的車位可較傳統停車場翻倍，而粗略估計每個自動泊位成本約數十萬元。他又指，自動泊車系統高度限制2米、闊度限制2.2米、長度限制5.2米，以及限重2,500公斤，相信全港超過99%私家車均適合。

他又表示，若系統出現故障或停電，均須要致電註冊升降機承辦商處理，而且系統可以人手控制，就算停電也不用擔心。

運輸署又表示，另一選址位於大埔白石角，有關自動泊車系統的政府短期租約用地，已完成招標，正在評審標書，預計明年底投入服務。

運輸署又指，政府為新短期租約停車場招標，及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究在停車場採用自動泊車系統的可行性。

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記者：黃小冰