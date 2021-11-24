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【大S離婚】大S誕細仔後一度斷氣昏迷　曾預言老公出軌離婚︰孩子一定要歸我

育兒經 13:09 2021/11/24

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大S早年已接受過訪問提到，一旦老公出軌會放他走，但孩子一定要歸她。

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲在22日宣布離婚，兩人育有一子一女，孩子的撫養權將成焦點。大S受訪時大方祝福前夫早日覓得第二春，但昨日內地媒體即爆出汪小菲已有年輕富貴新歡，並翻查大S曾說過，如果汪小菲出軌，她會放對方離開，但小孩一定要歸她。

45歲大S與40歲汪小菲結婚10年，因汪小菲是獨子，令大S背負著傳宗接代的壓力，為此放棄了多年的茹素習慣，2014年終喜獲女兒汪希玥（小玥兒），可是在2016年，在生育兒子汪希箖時，在產房一度斷氣昏迷。

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大S在內地節目《成為媽媽後》曾憶述，當時她打麻醉藥以降低生產疼痛，卻因過量導致癲癇復發命危，被送入ICU搶救，當時查不出原因。

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當時她一直處於昏迷狀態，只記得在模糊間，一心只想著「我要看到我的女兒、我要我的女兒」。醫生因此通融一下，讓大S媽媽抱著當時僅2歲的女兒來看她，最後因愛女的出現拯救了她。大S回憶起來仍猶有餘悸︰

那時候我眼睛都張不開，都是模模糊糊的，可是一看到玥兒，我的眼睛都亮了，我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來。

大S勢爭奪兩孩的撫養權。（微博圖片）

大S永遠記得當時女兒接收到她的「求救」眼神，「就是『玥兒你要幫忙照顧弟弟』，因為那個時候，我不確定自己能否活下來。」

與孩子經歷過生死關頭，故無論如何大S都要與孩子在一起。個性叛逆、有主見的她曾淡然道，不擔心汪小菲出軌，會大方放對方離開，但一定會爭奪孩子的撫養權。

如果他喜歡別的女人，我會放他走，但小孩一定要歸我！

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她又談到夫妻關係，稱只有汪小菲治到她，老公不僅不怕她，吵起架口才也比她好。不過自己從不對汪小菲嘮叨，平時也很少吵架，「北京人很會講話，只要他一發火，我就冷戰，隔天就沒事了。」大S形容汪小菲是火爆浪子，脾氣來得快去得也快，最火爆都是摔筷子。

現在大S主動提出離婚，引起外界多方揣測。昨日（23日）內地傳媒爆出，汪小菲近半年已結交新歡，傳聞女方是年僅20多歲的小演員，年輕貌美、家境富裕，財力比汪小菲更雄厚。女方現家住北京朝陽區超級豪宅，其豪宅樓價比女星楊冪家更高昂。

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責任編輯︰王明芳

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