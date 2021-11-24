【窮困長者】綜援不夠劏房租金供養年邁母親　70多歲婆婆領免費飯撐足一日

▲ 70多歲婆婆參加銀杏館手作幫補生計，並領免費飯慳得一餐得一餐。

12月將至，要慶祝聖誕節，不如考慮購買長者手作掛飾送禮，精美又富有意義。住深水埗劏房的勤婆婆是其中一位有份參與「銀杏手作」長者，賣出手作可幫補她的生計，生活上有出路，社工坦言「真的幫到她」。

社企「銀杏館」推動長者就業，亦定期免費派飯給有需要人士。臨近聖誕節，銀杏館推出「銀杏手作」計劃，讓一班貧困的基層賺取一份重要的收入，今年邀請了幾位露宿的和住劏房的長者參加，DIY乾花和蠟製成的「聖誕蠟牌吊飾」。

▲ 參加手工小組的勤婆婆住40呎狹小劏房。（圖片︰銀杏館facebook）

勤婆婆住劏房生活貧困

「銀杏館」在facebook專頁分享了其中一名手作長者的故事，70多歲勤婆婆住深水埗40呎劏房，因經濟拮据，需要到銀杏館領取免費福飯，但她沒有放棄生活，仍舊努力工作，為的是要供養在內地居住102歲高齡的母親。

鄭姑娘有份協助手作長者們，有感銀杏手作真的幫到人。她指出住劏房貧困的婆婆七八十歲，不會再找到工作，她們沒有出路可言，綜援不計交租只剩三千元，有部分還要幫家人。好像勤婆婆平日生活非常慳，手作幫了她很多。社工心痛勤婆婆，手作工作天可以在銀杏館吃免費午飯，勤婆婆每次都會盡量多吃去撐足一日。

你好難想像一個七十多歲的婆婆食到2個人的份量，因為她是有一餐無食，所以有食物俾佢食佢都會狂塞落肚，你唔會想像到一個咁瘦，年紀咁大的人塞到2個人的餐……

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

最新影片︰獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

食得一餐得一餐

鄭姑娘得知勤婆婆平日生活都需要非常慳，連日常食用，甚至是來回只需$4的車費她都要小心地慳住，因為要這樣才能生活下去。鄭姑娘慨嘆貧窮婆婆能有甚麼出路呢，有了銀杏手作，她們可以幫補到生計，是真的幫到她們。

長者們都是自食其力，製作聖誕吊飾的步驟，從剪裁、分類、挑選合適的花葉片、倒模、插花、脱模、包裝，都是很細緻的工作，需要用心和耐性。長者們逐個步驟練習，克服困難，到最後終於做到了！完成的一刻，大家心頭都有很大的滿足感和喜悅。聖誕蠟牌吊飾在分店開售【詳情按此】。

詳情︰「銀杏手作」支援長者

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳