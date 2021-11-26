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【超市大搜查】1碗全麥意粉纖維量=2條中型香蕉　營養師推薦6款高纖全麥意粉KO便秘【附名單】

食用安全 16:12 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

營養師推薦6款高纖全麥意粉。

意粉款式多籮籮，大家有留意其營養價值嗎？Eacy.nutrition註冊營養師Tracy日前就在其IGFacebook專頁分享多款高纖全麥意粉。Tracy表示，全麥意粉的原材料含豐富纖維，一碗全麥意粉相等於2條中型香蕉，特別適合便秘人士及關注血糖升幅的人士食用。

註冊營養師Tracy表示，全麥意粉的原材料為杜蘭小麥粉 （drum wheat），含有豐富纖維、維他命B及鐵質。較高纖的一碗全麥意粉（未煮前60克意粉），就可攝取𝟱.𝟳克纖維，纖維含量為一般意粉的2倍，相等於2條中型香蕉的纖維量。

6款營養師推薦的高纖全麥意粉

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而口感方面，由於全麥意粉用了纖維較高的小麥粉，所以口感會比普通意粉硬少少，但一樣好食。

高纖全麥意粉亦適合有便秘問題、想增加或延長飽肚感、關注血糖升幅、想選擇低GI值五穀類食物的人士食用，大家不妨試用全麥意粉代替粉麵飯。

營養師TIPS：

如果有產品標榜是「全麥」或「高纖」，最好都是看一看營養標籤。每100克固體食物要含有6克或以上膳食纖維（即6%以上）先屬於高纖食物。別商家營商手法誤導你買一樣你以為是健康高纖的食物，但其實不是。

文章獲「eacy.nutrition」授權轉載。

同場加映：12款不含嘔吐毒素的乾意粉安全清單

2020年消委會測試35款乾意粉樣本，發現6成半、即23款樣本檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素），包括2款供嬰幼兒食用的樣本，含量由每公斤36至506微克。消委會指，若小童攝入大量嘔吐毒素，可能會於30分鐘內會出現噁心、 嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若。

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責任編輯：楊宛茜

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