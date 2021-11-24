【新冠肺炎】衞生署油麻地社會衞生科診所下月1及7日恢復服務

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衞生署今日（24日）宣布，轄下油麻地女性社會衞生科診所服務和油麻地男性社會衞生科診所夜間服務將分別於12月1日及7日恢復。

油麻地女性社會衞生科診所診症時段如下：

星期二 下午2時至下午5時30分（登記時間：下午2時至下午4時30分）及下午5時30分至晚上8時30分（登記時間：下午5時30分至晚上7時30分）（夜間服務只限舊症） 星期三、五 上午8時45分至下午1時（登記時間：上午8時45分至中午12時）及下午2時至下午5時30分（登記時間：下午2時至下午4時30分）



油麻地男性社會衞生科診所夜間服務診症時段如下：

星期二 下午5時30分至晚上8時30分（登記時間：下午5時30分至晚上7時30分）（只限舊症）

另外，柴灣社會衞生科診所的社會衞生科服務目前仍須暫停。

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責任編輯：余思嵐