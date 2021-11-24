【福島輻射】福島核電廠2員工疑受污染　一個原因令鼻子衣服被驗出輻射物質

▲ 福島核電廠2名員工疑受輻射污染

東京電力公司本周一（22日）宣布，福島第一核電廠兩名40多歲、負責維修設備的男員工疑受輻射污染。他們原應佩戴全罩式面罩及防護衣工作，但當時僅穿戴防塵口罩、工作服等簡單裝備。

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據日媒報道，該兩名員工經醫生檢查後，目前並無異狀，估計他們體內的輻射劑量遠低於未來50年需要記錄的2mSv。不過，二人還需接受尿液檢測及詳細調查。

東京電力公司表示，東京電力公司表示，上周五（19日）早上約10時，二人在受污染水淨化設施附近，負責更換用來去除污水中輻射物質的管道。此時附於管道的輻射物質可能進入體內。二人下班後檢查，發現鼻子內有污染物，估計為0.000067mSv。他們的工作服也被檢測到有輻射物質，但未帶入體內。

東京電力表示，員工必須佩戴全罩式面罩、穿上防護衣等裝備進入此區域工作。

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責任編輯：羅嘉欣