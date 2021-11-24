【救仔驚魂】2歲女餵5個月大B仔食栗子鯁喉　媽媽抱兒衝醫院獲的士司機神救援

▲ 地一名2歲女童餵5個月大的弟弟食栗子，以致他鯁喉命危。

小朋友鯁喉需立刻施以急救，否則後果可大可小。內地一名2歲女童餵5個月大的弟弟食栗子，以致他鯁喉命危。媽媽想為兒子取出栗子不果，隨即抱他衝往醫院，幸獲一名的士司機協助爭分奪秒，才能在最短時間到達醫院，亦挽救了男嬰一命。

綜合內地傳媒報道，事發於上周一（15日）中午在貴州凱里市，當時楊女士在廚房準備午飯，2歲女兒和5個月大兒子則在客廳玩耍，另外還有兩個年紀稍大的孩子一起。其後她聽到兒子的哭聲，趕緊去了解，才發現女兒餵弟弟吃了一顆完整的栗子，被栗子卡住喉嚨。

嘗試取出栗子反卡得愈入

楊女士嘗試伸手入兒子喉嚨將栗子摳出來，不料栗子反而愈來愈入，兒子被栗子殼割傷喉嚨出血，血絲從嘴角滲出。媽媽見兒子哭聲愈來愈微弱，深知情況不妙，立即抱起他去醫院。可是當時正值交通繁忙時間，她截不到的士。

就在她慌亂無助之際，的士司機王國興駕駛著的士經過，雖然車上有乘客，但他看到她抱著孩子不停地招手，於是把車停下來。他得悉小孩鯁喉後，徵得車上乘客的同意，讓母子一同上車，先送他們去醫院。

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的士司機7分鐘送抵醫院

王國興打開「雙閃」危險報警閃光燈，不停地按著喇叭逆線超車，用了7分鐘就到達了醫院，平常這段路程需時約15分鐘。楊女士下車時欲付車費，王國興婉拒表示「不用了，你趕快去找醫生，孩子要緊」。

經過醫生緊急搶救後，終於為男嬰取出卡在喉嚨的整顆栗子，楊女士再次聽到兒子的哭聲才鬆一口氣。醫生指男嬰太小，而栗子既大又滑，搶救有難度，幸好的士司機在黃金救援時間，把男嬰送抵醫院，才能趕及救治，目前男嬰情況穩定。

▲ 的士司機王國興讓母子一同上車，先送他們去醫院。（微博圖片）

楊女士非常感謝王國興的幫忙，也想歸還未付的車費，二人獲安排會面，楊女士當面再三向他道謝。王國興提及20年前自己的孩子差點溺水，幸有好心幫忙救了孩子一命，因此這次猶如愛心傳遞，「我也是為人父母，希望我爭取的時間，能給孩子換來更大希望」，但他堅持不收楊女士的車費。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

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責任編輯：王明芳