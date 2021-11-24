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【天才家庭】10子女全部13歲前跳級入大學　父母分享育兒大法：任何人都能做到

教育 16:57 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

美國有一個家庭，家中10名孩子全部都在13歲前跳級讀大學。

美國有一個「天才」家庭，家中的10名孩子全部都在13歲前跳級讀大學，當中已大學畢業的全為專業人士。現年53歲的十孩媽媽堅稱自己的子女絕對不是天才，他們優異的學業表現，全要歸功於高效的在家教育（Homeschooling）。

10名子女全部在13歲前入讀大學。（FB圖片）

10名子女從未上學

綜合外媒報道，來自美國加州的53歲Monalisa Harding與丈夫Kip Harding由高中開始拍拖，結婚後生下共10名子女。特別的是，他們從來沒有送子女到學校讀書，而是由自己親自制訂一套的教學課程，實行在家教育。

家中最年長的三名子女均在11歲完成高中課程，其中大家姐Hannah於2004年，以17歲之齡取得數學學士學位；年僅11歲的孻子剛獲得大學入學資格。而其他已大學畢業的子女均為專業人士──醫生、建築師、律師和火箭設計師。其中19歲的Seth成為阿拉巴馬州最年輕的律師。

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歸功於高效的在家教育

Monalisa謙稱自己的子女並非天才，他們之所以能夠獲得優異的學術成就，全因高效的在家教育，

在家教育的本質就是如此有效，任何人都可以做到，只是視乎父母願不願意投放時間下去。我們不是一個富裕的家庭，所以不得不作出犧牲。當然子女也非常勤力，我為他們感到十分驕傲。

父母Kip Harding和Monalisa Harding。（FB圖片）

在2014年，兩夫妻曾出版書籍《The Brainy Bunch》，分享在家教育的方法和技巧，亦受邀到美國各地進行演講和分享會，為有興趣的家庭提供諮詢服務。

Harding子女的學業成就一覽：

  • Hannah – 34歲，17歲獲得數學學士學位。
  • Rosannah – 32歲，18歲獲得建築學學士學位。
  • Serennah – 30歲，17歲獲得細胞生物學學士學位。
  • Heath – 26歲，15歲獲得英文學士學位；17歲取得計算機科學碩士學位。
  • Keith – 23歲，15歲獲得音樂學士學位；17歲取得輔導學碩士學位。
  • Seth – 21歲，16歲獲得政治學學士學位。
  • Katrinnah – 18歲，15歲獲得政治學學士學位；目前正修讀法律。
  • Mariannah – 16歲，剛取得醫療科學學士學位；現正等待入學申請準備繼續深造。
  • Lorennah – 13歲，正就讀大學二年級。
  • Thunder James – 11歲，正就讀大學一年級。

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責任編輯：王明芳

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