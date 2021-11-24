【網購電器】港女$145淘寶購電熱水龍頭　網民：真係替鄰居擔心生命安全

▲ 港女$145淘寶購電熱水龍頭，網民擔心有安全問題。

本港氣溫顯著轉涼，用冷水洗手相信是不少人的噩夢。近日有網民分享，從淘寶網購入一個電熱水龍頭，並趕及在天氣轉冷前安裝，不過卻引來網民留言擔心有安全問題，勸諭樓主盡快將其拆除。

該名網民於Facebook群組「淘寶開心share」發文，指家中的水龍頭熱水位故障，於是趁「雙11」在淘寶網花119元人民幣（約145港元）購入一個電熱水籠頭，「直言好趕得切凍前安裝」。

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從樓主上載的圖片及片段可見，電熱水籠頭安裝在原有水龍頭出水位，並設有兩個出水位，左邊為熱水，右邊為凍水，水龍頭前方設有顯示屏顯示水溫，後面有電線接駁電源。

據她分享的淘寶網截圖，該款電熱水龍頭的電壓為220V/50Hz，功率為3000W，標榜免安裝，無須拆除原有水龍頭。她又指，產品附有「大陸3腳頭，自己換返香港頭」。

貼文引起不少網民留言，大部分都認為會有安全隱憂，「呢類熱水器成3千watt電，好危險…」、「功率唔細，小心啲用」、「祝君好運，叫鄰居買定火險啦」。

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責任編輯：羅嘉欣