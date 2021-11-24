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【交通意外】吐露港私家車賽車致6傷　3人涉非法賽車及妨礙司法公正被捕

社會 12:51 2021/11/24

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吐露港公路往大埔路段上周六交通意外造成6人受傷，拘捕3人涉意外後無停車、非法賽車及妨礙司法公正。（黃傑偉攝）

吐露港公路往大埔路段上周六（20日）發生一宗交通意外，造成6人受傷，拘捕3人涉意外後無停車、非法賽車及妨礙司法公正。

    點擊圖片放大

警方今日（24日）表示，事發於本月20日凌晨約1時，吐露港公路往大埔路段，當日有數輛私家車罔顧其他道路使用者，於公路上快速穿梭及極近距離切線，期間導致一輛私家車失控，撞到另外一輛私家車後，車身向右翻側，乘客更一度被困。

事故後，涉事私家車不但沒有即時停車協助請救及報警，更聯同其他參與賽車高速離開現場，完全罔顧其他道路使用者安全。意外私家車連同司機共6人受傷，包括扭傷、擦傷及腰傷，被送往大埔那打素醫院，部分人士治療後已出院。警方調查發現涉事私家車事後駛往大埔墟路邊停下，司機由另外一輛車輛接走，涉事車輛則由一輛拖車拖走。

警方偵查後，於本月22日早上突擊搜查位於打鼓嶺文錦渡1個車場，並於上址尋獲涉事車輛及接應私家車，於是拘捕車場男負責人及當日接應私家車女司機，並於同日下午拘捕涉案男司機，被捕人年齡介乎28至46歲。被捕人報稱車房東主及無業，涉嫌非法賽車、遇到交通意外後未有停車及報案及妨礙司法公正，稍後會控告涉事男司機，而案件仍在調查中，會全力追查其他參與賽事司機。

警方稱，對事件高度重視案件，交新界北重案組接手調查。

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記者：黃傑偉

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